Apple заблокировала 1,6 млн приложений

По словам представителей Apple, корпорация заблокировала более 343 тысяч iOS-приложений, которые пытались пробраться в App Store, за нарушение правил конфиденциальности. Ещё 157 тысяч приложений были заблокированы за введение пользователей в заблуждение и агрессивный спам.

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Такая статистика стала результатом работы специальной команды экспертов App Review, которые изучают софт до того, как «дать ему зелёный свет» в официальный магазин. Эта же команда отвергла более 34 500 программ, поскольку те использовали недокументированную или скрытую функциональность.

Кроме того, Apple удалила 155 тысяч приложений за сомнительные практики: софт добавлял новые функции уже после попадания в App Store. На протяжении всего 2021 года команда App Review заблокировала в общей сложности более 1,6 млн потенциально опасных или уязвимых программ.

«Apple тщательно следит за безопасностью официального магазина приложений App Store. Ключевым моментом поддержания этой безопасности является работа против мошенников, пытающихся протащить свой софт на площадку», — пишет корпорация из Купертино в отчёте.