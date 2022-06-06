Среди мышей начал распространяться новый коронавирус

Летучие мыши — не единственные дикие животные, являющиеся носителями новых коронавирусов. Грызуны, такие как крысы, мыши и полёвки, также могут быть переносчиками вирусов. И новая угроза сейчас исходит именно от них.
Исследователи выявили новый коронавирус Гримсё (Grimsö) среди европейских рыжих полёвок (Myodes glareolus). Учёные пояснили, что пока не знают «какие потенциальные угрозы вирус Гримсё может представлять для здоровья населения». Однако у специалистов есть веские причины продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов, основываясь на наблюдениях и предыдущих выявленных коронавирусах среди рыжих полёвок.
При этом известно, что в поисках убежища полёвки нередко укрываются в человеческих домах, и это, конечно, увеличивает риск заражения болезнью.