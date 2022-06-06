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1 час назад

Среди мышей начал распространяться новый коронавирус

Ferra.ruиещё 4

Летучие мыши — не единственные дикие животные, являющиеся носителями новых коронавирусов. Грызуны, такие как крысы, мыши и полёвки, также могут быть переносчиками вирусов. И новая угроза сейчас исходит именно от них.

Среди мышей начал распространяться новый коронавирус
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи выявили новый коронавирус Гримсё (Grimsö) среди европейских рыжих полёвок (Myodes glareolus). Учёные пояснили, что пока не знают «какие потенциальные угрозы вирус Гримсё может представлять для здоровья населения». Однако у специалистов есть веские причины продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов, основываясь на наблюдениях и предыдущих выявленных коронавирусах среди рыжих полёвок.

При этом известно, что в поисках убежища полёвки нередко укрываются в человеческих домах, и это, конечно, увеличивает риск заражения болезнью.

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