Среди мышей начал распространяться новый коронавирус

Летучие мыши — не единственные дикие животные, являющиеся носителями новых коронавирусов. Грызуны, такие как крысы, мыши и полёвки, также могут быть переносчиками вирусов. И новая угроза сейчас исходит именно от них.

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Исследователи выявили новый коронавирус Гримсё (Grimsö) среди европейских рыжих полёвок (Myodes glareolus). Учёные пояснили, что пока не знают «какие потенциальные угрозы вирус Гримсё может представлять для здоровья населения». Однако у специалистов есть веские причины продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов, основываясь на наблюдениях и предыдущих выявленных коронавирусах среди рыжих полёвок.