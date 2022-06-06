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1 час назад

Назван обуславливающий появление жизни на Земле фактор

Lenta.ru

Исследовательская группа из Университета Пердью назвала новый фактор, благодаря которому, вероятно, могла сформироваться жизнь на Земле. Выводы работы описаны в Geophysical Research Letters.

Назван обуславливающий появление жизни на Земле фактор
Фото: EPAEPA

По мнению ученых, важным критерием появления жизни на планете являются подходящие условия атмосферы, в частности - обилие парниковых газов, которые влияют на климат на Земле. В новом исследовании специалисты предположили, что уровень солености морской воды оказывает существенное воздействие на формирование живых существ.

Для этого научные сотрудники университета создали компьютерную климатическую модель для изучению различных планет с разным количеством соли в океанах. Оказалось, что более соленые воды способствуют более теплому климату, что является важным критерием появления жизни. Специалисты также подчеркивают, что именно это, по всей видимости, сыграло ключевую роль в обитаемости ранней Земли, когда солнечное излучение было не достаточно ярким и теплым.

В мае 2022 года сотрудники Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что планетные системы около двойных звездных систем должны существенно отличаться от систем вокруг одиночных звезд, например, Солнца. Это открытие может перевернуть представления об условиях появления инопланетной жизни.

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