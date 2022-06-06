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43 минуты назад

В России создадут базу телефонов

Lenta.ruиещё 4

Федеральная служба безопасности предложила Минцифры создать единую базу заводских кодов телефонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России создадут базу телефонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации двух источников «Ъ» в правительстве, ФСБ России предложила Минцифры создать централизованную базу IMEI-кодов, а также подготовить нормативно-правовые акты. Уточняется, что в ФСБ с ее помощью намерены «повысить эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий», чтобы пресекать противоправные действия с использованием смартфонов и телефонов.

Представители Минцифры подтвердили, что получили предложение от ФСБ.

«Сейчас прорабатываются дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР (научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы — прим. "Ленты.ру")», — уточнили в организации.

По словам опрошенных экспертов, новый список телефонов по IMEI позволит силовым структурам связывать устройство с его конкретным владельцем. Идеи создать подобную базу обсуждались в России с 2010-х годов. Как отметил гендиректор по науке Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) Алексей Захаров, есть возможность создания системы, при которой устройства, IMEI которых не включены в базу, можно было бы отключить от сотовой сети.

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Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что идея блокировки ворованных смартфонов по IMEI обсуждалась и раньше, однако в настоящий момент она потеряла актуальность. По словам Кускова, силовики заинтересованы ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем, однако «сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта».

В ноябре 2021 года в Роскачестве рекомендовали устанавливать на смартфон пин-код или биометрический отпечаток, чтобы усложнить его использование после кражи. Также специалисты посоветовали переписать IMEI и серийный номер телефона.

Наука и техника,Денис Кусков,Алексей Захаров,Коммерсант,ФСБ,
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