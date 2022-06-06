Xiaomi представила новый бюджетный смартфон

Вьетнамское подразделение суббренда Xiaomi представило бюджетный смартфон Poco C40 под управлением Android 11 и чипсетом от компании JLQ Technology, сообщает портал Gizmochina.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Poco C40 оснащен 6,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 60 Гц и максимальной яркостью 400 нит.

За производительность в бюджетном смартфоне отвечает чип JLQ JR10, который ранее не появлялся в смартфонах Xiaomi. Известно, что по производительности этот процессор схож с Snapdragon 450 и Helio G35.

На задней панели Poco C40 установлены две камеры — основная на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Спереди установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Также сообщается, что новинка работает в сетях 4G, оснащается разъемом USB Type-C и поддерживает расширение памяти с помощью MicroSD-карт. На заднюю панель смартфона также вынесен сканер отпечатков пальцев.

Poco C40 поставляется с аккумулятором емкостью 6000 мАч и зарядным устройством на 10 Вт. При этом сам смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 11, представленной в 2020 году, с предустановленной фирменной оболочкой MIUI, версия которой на данный момент не сообщается.