В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
52 минуты назад

Xiaomi представила "бюджетку" со старым Android и неизвестным процессором

Газета.Ruиещё 1

Вьетнамское подразделение суббренда Xiaomi представило бюджетный смартфон Poco C40 под управлением Android 11 и чипсетом от компании JLQ Technology, сообщает портал Gizmochina.

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон
Фото: Газета.руГазета.ру

Poco C40 оснащен 6,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 60 Гц и максимальной яркостью 400 нит.

За производительность в бюджетном смартфоне отвечает чип JLQ JR10, который ранее не появлялся в смартфонах Xiaomi. Известно, что по производительности этот процессор схож с Snapdragon 450 и Helio G35.

На задней панели Poco C40 установлены две камеры — основная на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Спереди установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Также сообщается, что новинка работает в сетях 4G, оснащается разъемом USB Type-C и поддерживает расширение памяти с помощью MicroSD-карт. На заднюю панель смартфона также вынесен сканер отпечатков пальцев.

Poco C40 поставляется с аккумулятором емкостью 6000 мАч и зарядным устройством на 10 Вт. При этом сам смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 11, представленной в 2020 году, с предустановленной фирменной оболочкой MIUI, версия которой на данный момент не сообщается.

Poco C40 будет доступен в черном, желтом или зеленом цветах по цене от 3,5 млн вьетнамских донгов (около 9,5 тыс. руб.) за версию 4/64 ГБ. Стоимость смартфона в России пока не разглашается.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители