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1 час назад

Китайцы начали отказываться от планшетов Apple iPad

Ferra.ruиещё 1

Когда речь заходит о планшетах, iPad - это первое, что приходит на ум многим людям. Однако продажи этого устройства в Китае в прошедшем квартале оказались менее чем удовлетворительными, сообщают MyDrivers со ссылкой на исследовательскую компанию.

Китайцы начали отказываться от планшетов Apple iPad
Фото: AppleApple

По данным исследовательской компании Canalys, в первом квартале 2022 года Apple поставила в Китай 1,2 миллиона устройств, что на 29% меньше по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что компания по-прежнему занимает лидирующие позиции в стране с 26% долей.

Конечно, общая обстановка с продажами планшетов в стране тоже не самая радужная: в первом квартале рынок сократился в целом на 13%.

Скорее всего самой вероятной причиной этого iPad являются мировые проблемы с поставками, которые затронули не только планшетный сегмент. Особенно после заявлений Apple о том, что компания “пожертвовала” некоторыми универсальными компонентами, изначально предназначенными для iPad, чтобы сохранить поставки еще относительно “свежих” iPhone 13.

Наука и техника,Apple,
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