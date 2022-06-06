Китайцы начали отказываться от планшетов Apple iPad

Когда речь заходит о планшетах, iPad - это первое, что приходит на ум многим людям. Однако продажи этого устройства в Китае в прошедшем квартале оказались менее чем удовлетворительными, сообщают MyDrivers со ссылкой на исследовательскую компанию.

Фото: Apple Apple

По данным исследовательской компании Canalys, в первом квартале 2022 года Apple поставила в Китай 1,2 миллиона устройств, что на 29% меньше по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что компания по-прежнему занимает лидирующие позиции в стране с 26% долей.

Конечно, общая обстановка с продажами планшетов в стране тоже не самая радужная: в первом квартале рынок сократился в целом на 13%.