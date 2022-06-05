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4 минуты назад

Учёные выяснили, эффективны ли неприятные картинки на пачках сигарет

Ferra.ru

Вам всегда казалось, что картинки с повреждёнными лёгкими и язвами на пачках сигарет, в сущности, бесполезны? Отчасти вы прав. Учёные выяснили, что они не влияют на ваше желание покурить. Но кое-какой эффект это всё же оказывает.

Учёные выяснили, на что влияют неприятные картинки на пачках сигарет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для исследования учёные пригласили 357 жителей Сан-Диего, которые выкуривали более пяти сигарет в день. Испытуемые покупали товар в специальном магазине. Учёные предварительно завезли туда сигареты в упаковках с изображениями рака горла, больной ноги и новорождённого с дыхательной трубкой. Участников разбили на три группы: одной продали однотонные пачки, второй — с фотографиями, а третьей — стандартные магазинные сигареты. Эксперимент длился год.

Оказалось, что курильщики на 38% реже достают упаковки с неприятными изображениями в общественных местах. Однако картинки не влияют на саму привычку курить. Тем не менее, учёные считают, что продемонстрированное поведение может косвенно уменьшить число курящих, ведь посторонние будут реже видеть пачки сигарет в чьих-то руках.

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