Учёные выяснили, на что влияют неприятные картинки на пачках сигарет

Вам всегда казалось, что картинки с повреждёнными лёгкими и язвами на пачках сигарет, в сущности, бесполезны? Отчасти вы прав. Учёные выяснили, что они не влияют на ваше желание покурить. Но кое-какой эффект это всё же оказывает.

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Для исследования учёные пригласили 357 жителей Сан-Диего, которые выкуривали более пяти сигарет в день. Испытуемые покупали товар в специальном магазине. Учёные предварительно завезли туда сигареты в упаковках с изображениями рака горла, больной ноги и новорождённого с дыхательной трубкой. Участников разбили на три группы: одной продали однотонные пачки, второй — с фотографиями, а третьей — стандартные магазинные сигареты. Эксперимент длился год.