Учёные обнаружили ещё одну опасность лишнего веса

Новое исследование показало, что чрезмерно высокий индекс массы тела (ИМТ) у подростков связан с развитием диабета не только второго типа, но и первого.

Диабет первого типа — это хроническое заболевание, которое оказывает влияние на способность организма перерабатывать глюкозу. В большинстве случаев болезнь выявляется в раннем возрасте. Недавние исследования на детях младшего возраста показали связь между повышенным ИМТ и риском развития диабета первого типа, но данных о подростковом возрасте почти не было. При этом примерно 50% случаев болезни развились с 18 лет.