День экологического долга в 2022 году наступит на Земле 28 июля

День экологического долга, когда человечество истратит ресурсы, которые Земля может восстановить за год, наступит в 2022 году 28 июля, на день раньше, чем в 2021 году, сообщает в воскресенье пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

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Как пояснили в фонде, день экологического долга наступает, когда ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, заканчиваются, и мы начинаем "брать взаймы" у будущих поколений. Каждый день человечество вырубает 27 тыс. га леса, выбрасывает 90,4 млн тонн двуокиси углерода в атмосферу, отправляет до 5,5 млн тонн мусора на свалку. Чтобы не столкнуться с катастрофическими последствиями в будущем и сократить экологический след, экологи призвали осознанно и бережно относиться к природе и ее богатствам - экономить воду, электричество, не покупать лишнего, следить за экомаркировками на товарах, а также ответственно вести себя на природе.

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"В 2022 году день, когда человечество начнет брать ресурсы "в долг" у планеты, настанет 28 июля, на день раньше, чем в 2021 году. В этом году WWF запускает традиционную кампанию, посвященную дню экологического долга, в преддверии туристического сезона. Тема акции - экотуризм. Фонд расскажет о том, что ответственное потребление - это не только экономия ресурсов и "правильные" покупки, но и наше поведение во время путешествий на природе", - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, сегодня особенно популярен внутренний туризм, в том числе в заповедниках и национальных парках России. Любители природы стали больше путешествовать в самые удаленные уголки страны, однако предприниматели и нацпарки, которые занимаются приемом туристов, оказались не готовы к значительному увеличению потока. Поскольку инфраструктура была рассчитана на меньшее число людей, возникли угрозы для диких животных и растений.

Экология и туризм

"В погоне за трендами представители туриндустрии стали часто использовать приставку "эко" в описании своих услуг. Часто у них нет для этого достаточных оснований, и природе наносится реальный вред. Если туризм с посещением дикой природы организован недобросовестно, то разрушается ландшафт, нарушается баланс экосистемы, животные подвергаются беспокойству, природа загрязняется. Казалось бы, в таком случае самый простой способ - запретить посещение природных территорий совсем. Но есть другой, более конструктивный путь, при котором мы вносим вклад в преумножение природных богатств страны, - экотуризм. В рамках кампании "День экодолга - 2022" мы рассказываем о том, как массовый туризм может приносить не только радость путешественникам, но и пользу природе", - сказал директор WWF России Дмитрий Горшков, чьи слова приводятся в сообщении.