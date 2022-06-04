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1 час назад

В Японии при помощи метеоспутника наблюдали Великое потемнение далекой звезды

Gismeteo

Бетельгейзе — это красный сверхгигант в конечной фазе своей истории. В течение 10 тысяч лет произойдет взрыв сверхновой. Минимум яркости этой звезды — на 1,2 звездной величины, произошедший в 2019–2020 годах, принято называть «Великим потемнением».

В Японии при помощи метеоспутника наблюдали Великое потемнение далекой звезды
Фото:  © ESA © ESA

В Университете Токио ученые наблюдали «Великое потемнение» его при помощи метеоспутника Himawari-8, который фотографировал земной диск каждые 10 минут. В кадр попадала и область, в которой находится эта звезда, что позволило создать массив данных о кривых блеска с начала 2017 года по июнь 2021 года.

Ученые сделали вывод, что потемнение могло быть вызвано снижением температуры, а также выбросом плазмы, превратившейся в облако пыли.

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