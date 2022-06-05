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1 час назад

Исследование: Солнечная система была хаотичным и опасным местом

Ferra.ruиещё 1

Это показали обломки астероидов

Солнечная система была хаотичным и опасным местом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные проанализировали обломки астероидов и узнали, какой была ранняя Солнечная система. Это было недружелюбное место.

Дело в том, что астероиды практически не изменились с момента их образования миллиарды лет назад. Это позволяют изучать по ним те процессы, которые происходили в космосе задолго до появления людей. В новом исследовании анализировались изотопы палладия, серебра и платины. Измерив количество этих изотопов, авторы смогли более жёстко ограничить время некоторых событий в ранней Солнечной системе.

Оказалось, что все ядра исследованных астероидов подвергались воздействию почти одновременно, в течение периода времени от 7,8 до 11,7 миллионов лет после образования Солнечной системы. В течение этого короткого периода у всех астероидов были обнажены ядра, а это означает, что столкновения с другими объектами сорвали их внешний покров. Учёные пришли к выводу, что Солнечная система была очень хаотичным местом с частыми столкновениями. Возможно, причиной тому были планеты-гиганты, которые могли быть нестабильны в то время.

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