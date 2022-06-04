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58 минут назад

В России предложили печатать импортные автозапчасти на 3D-принтерах

Национальная Служба Новостей

Предприниматели планируют запустить линейку российских 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и детали для автопромышленности. Об этом сообщает RT.

В России предложили печатать импортные автозапчасти на 3D-принтерах
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, соответствующий проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

Как отметил лидер проекта, замначальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских, в стране может возникнуть дефицит оригинальных автозапчастей после ухода из России крупных автопроизводителей. Частично закрыть спрос сможет 3D-печать автозапчастей.

Однако для производства 3D-деталей необходимо наращивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром. Сейчас российские производители используют в 3D-печати в основном зарубежную сырьевую и элементную базу: для производства необходимы полимерные материалы со стабильными свойствами.

«Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов. В лабораториях сейчас разрабатываются различные полимерные композиции или добавки», — отметил Ланских.

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