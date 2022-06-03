В Греции нашли захоронение 2100-летней женщины на бронзовой "русалочьей кровати"

Археологи, проводившие раскопки на севере Греции, неподалеку от города Козани, нашли захоронение женщины I века до н.э., возлежавшей на бронзовом остове кровати, украшенном головой русалки. Деревянные части кровати успели за прошедшие века сгнить.
Находка в настоящее время размещена в Археологическом музее Эани в Западной Македонии, в Греции. Об этом пишет издание Live Science со ссылкой на сообщение директора Козанского Эфората древностей Арети Хондрогиянни-Метоки.
Изображения русалок украшают также стойки кровати, а кроме того на ней размещено изображение птицы, держащей во рту змею, — символ древнегреческого бога Аполлона.
Голову женщины покрывали золотые лавровые листья, которые, вероятно, являлись когда-то частью венка.
По словам Хондрогиянни-Метоки, на руках женщины были обнаружены также золотые нити, возможно, оставшиеся от вышивки. Рядом с женщиной были закопаны четыре глиняных горшка и стеклянный сосуд. Ничьих других захоронений рядом не было.
Теперь специалисты проводят анализ скелета, чтобы определить состояние здоровья женщины, возраст, когда она умерла, и возможную причину ее смерти.
Артефакты, найденные вместе с ней, позволяют предположить, что она, вероятно, происходила из богатой семьи, возможно, даже принадлежала к правящей династии.
"Мы мало знаем о том, что происходило в том регионе в то время, — заявила Хондрогианни-Метоки в интервью Live Science. — Известно лишь, что тысячи лет назад Козани располагался недалеко от важного города под названием Мавропиги (сейчас это деревня), в котором находилось святилище, посвященное Аполлону".
Исторические записи показывают, что в течение I века до н.э. значительно возрос римский контроль за этой частью Греции. Римляне разрушили город Коринф в 146 г. до н.э. и разграбили Афины в 86 г. до н.э. В 48 г. до н.э. в решающей битве в Северной Греции, известной как Битва при Фарсале, армия Юлия Цезаря сокрушила войско Помпея, и эта победа привела к тому, что Цезарь оказался фактическим правителем Рима.