Пять ошибок при выборе кондиционера

Если вы решили оборудовать свое жилище кондиционером, стоит заранее узнать, как грамотно выбрать такую бытовую технику. Существует несколько распространенных ошибок, которые допускают покупатели климатических устройств. Вот они:

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1. Не выбрать место для установки прибора

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Если вы не определили заранее, где будет установлен внутренний блок сплит-системы, вы можете купить не то устройство, которое нужно конкретно вам. Он месторасположения кондиционера зависят его требуемые размеры, а также длина коммуникаций между внешним модулем и блоком, находящимся в помещении, пишет Ferra.

Не рекомендуется устанавливать кондиционер над кроватью, напротив рабочего места или дивана, а также над шкафом, так как пыль с него будет летать в комнату.

2. Не рассчитать площадь для охлаждения

Решите для себя, какую именно площадь должен будет охлаждать ваш кондиционер. От этого зависит выбор устройства. Определившись с площадью, обратите внимание на мощность кондиционера, которые вы хотите купить. В стандартной квартире на каждые 10 квадратных метров должно приходиться не менее 1 кВт.

3. Не понимать принцип работы кондиционера

Имея представление о том, как работает климатическая техника, вы будете лучше понимать потребности прибора в чистке и техобслуживании. Кондиционер, как и холодильник, работает на фреоне, который в процессе эксплуатации прибора неизбежно испаряется. Рано или поздно понадобится заправить устройство хладагентом. Это может сделать только специалист.

Кроме того, сплит-система пропускает охлаждаемый воздух через фильтры, поэтому необходимо регулярно проводить чистку внутреннего блока. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, однако лучше доверить ее профессионалам.

4. Забывать о преимуществе инвертора

Инверторные кондиционеры выигрывают по сравнению с обычными за счет более экономичного и тихого режима работы. Кроме того, они умеют быстрее охлаждать помещение.

Модели инверторного типа оснащаются компрессорами с плавной регулировкой производительности, которая достигается за счет инвертора (устройства для преобразования тока). Такие сплит-системы постоянно измеряют температуру и определяют, сколько мощности нужно подать на компрессор, чтобы охладить воздух до нужных величин. При достижении необходимой температуры компрессор не отключается, а переводится в режим пониженной мощности.

В обычных кондиционерах компрессор работает на одной мощности. Он постоянно включается и выключается, чтобы обеспечить нужную производительность.

Инверторные устройства стоят дороже, но если финансы позволяют вам, лучше остановить свой выбор на такой технике.

5. Пренебрегать современными технологиями