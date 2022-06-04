Самые интересные советские проигрыватели

Еще совсем недавно виниловые пластинки были самым популярным способом наслаждаться музыкой во всем мире — в том числе и в странах СССР, где ежегодно выходили записи всевозможных жанров. Само собой, Советский Союз производил не только пластинки, но и проигрыватели для их воспроизведения. В этом тексте мы собрали самые интересные экземпляры.

Фото: Reddit Reddit

«Электроника Б1-01»

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«Электроника Б1-01» был одним из первых советских проигрывателей, предлагавших высококачественный звук. Это тяжелое устройство из дерева и металла во многом повторяло конструкцию популярного в те времена швейцарского проигрывателя Thorens 125. Его советский аналог был трехскоростным проигрывателем с пассиковым приводом, автостопом и микролифтом. Помимо этого, в продаже можно было найти стереокомплексы на базе Б1-01: они состояли из самого устройства, акустической системы и усилителя звука. Правда, денег на столь дорогое удовольствие хватало только обеспеченным энтузиастам.

Avito

«Корвет ЭП-003»

«Корвет ЭП-003» также входит в число первопроходцев советского Hi-Fi, однако этот проигрыватель, в отличие от многих других устройств, производившихся в СССР, практически не копировал иностранные аналоги. Напротив, конструкция была неожиданно оригинальной. «Корвет ЭП-003» использовал метод вязкостного демпфирования, которая гасила колебания тонарма при помощи шара, наполненного специальной жидкостью. Да и в целом внешний вид устройства получился довольно экзотическим. Этот проигрыватель до сих пор считается одним из самых любопытных образцов советской звуковой аппаратуры.

Avito

«Арктур-006»

«Арктур-006» был разработан при содействии польских производителей техники из объединения Unitra. За основу конструкции был взят японский проигрыватель Fisher MT-6225, который обладал высокой стабильностью вращения привода благодаря строению электродвигателя. Кроме привычных функций, вроде автостопа и автоматического возврата тонарма, «Арктур-006» также был оснащен встроенным фонокорректором. По качеству звучания этот проигрыватель опережал значительную часть советских устройств, но его пластиковый корпус все же оставлял желать лучшего. Впрочем, народные умельцы нашли много методов решения проблемы.

Avito

«Эстония ЭП-010»

Проигрыватель «Эстония ЭП-010» в первую очередь любопытен автоматизацией воспроизведения, которая тогда встречалась нечасто. По одному нажатию кнопки устройство само приводило тонарм в правильное положение, запускало пластинку и начинало воспроизведение с любого выбранного трека, а по окончании прослушивания останавливало пластинку и возвращало тонарм. Для той поры «Эстония ЭП-010» был по-настоящему высокотехнологичным проигрывателем, что, в принципе, не удивительно: его создатели ориентировались на наработки японского Optonica 7100.

Avito

«Электроника Б1-04»

Пожалуй, один из самых редких советских проигрывателей: до наших времен дожили единичные экземпляры, большинство из которых хранится в частных коллекциях. «Электроника Б1-04» разработан на базе премиального датского проигрывателя Beogram 4002 — внешне устройства очевидно похожи друг на друга. Однако советский проигрыватель использует оригинальные технологии, включая тангенциальный тонарм с электроприводом и сенсорную (!) систему управления. Словом, ничего странного, что сейчас «Электроника Б1-04» превратилась в крайне желанный экспонат для любого коллекционера.