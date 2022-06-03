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19 минут назад

NASA отправит аппарат для изучения таинственного лунного «города»

Газета.Ru

NASA выбрало два новых набора инструментов для исследований в рамках программы Artemis. Об этом сообщает NASA.

NASA отправит аппарат для изучения таинственного лунного «города»
Фото: NASANASA

Один из них предназначен для изучения влияния космических условий на живые организмы, а другой – для исследования загадочного «города Груйтуйзена», набора гигантских куполов, которые в прошлые столетия принимали за жилище селенитов.

«Два выбранных исследования будут касаться важных научных вопросов о Луне, – заявил Джоэл Кернс из Управления научных миссий НАСА. – Первая из них будет исследовать геологические процессы молодых планетарных тел, редкую форму вулканизма, следы которого так хорошо сохранились на Луне («город Груйтуйзена» – «Газета.Ru»).

Второй будет изучать воздействие лунной гравитации и космической радиации на дрожжи, модельный организм, используемый для исследования повреждений ДНК».

Комплекс «Визуальный и спектроскопический исследователь лунных вулканов» (Lunar-VISE) будет состоять из пяти инструментов: двух на стационарной посадочной платформе и трех на подвижном ровере, который изготовит частный подрядчик.

Исследование куполов «города Груйтуйзена» займет десять земных дней. Считается, что эти купола в древние времена сформировала липкая магма, богатая кварцем, похожая по составу на гранит. На Земле для образования подобных структур требуется океан и тектоническое движение плит, но ничего из этого на Луне нет, и потому ученым интересно, как именно сформировались эти купола, и как они эволюционировали со временем.

Оба набора инструментов доставят частные подрядчики в рамках программы CLPS, созданной для поддержки миссии Artemis по высадке людей на Луну. Ориентировочная дата запуска аппаратов – 2026 год.

«Лунная гонка» XXI века набирает обороты, и возвращение людей на Луну все ближе. Проверьте в тесте «Газеты.Ru», что вы знаете о земном спутнике и возьмут ли вас в строители лунной базы.

Наука и техника,NASA,
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