NASA отправит аппарат для изучения таинственного лунного «города»

NASA выбрало два новых набора инструментов для исследований в рамках программы Artemis. Об этом сообщает NASA.

Фото: NASA NASA

Один из них предназначен для изучения влияния космических условий на живые организмы, а другой – для исследования загадочного «города Груйтуйзена», набора гигантских куполов, которые в прошлые столетия принимали за жилище селенитов.

«Два выбранных исследования будут касаться важных научных вопросов о Луне, – заявил Джоэл Кернс из Управления научных миссий НАСА. – Первая из них будет исследовать геологические процессы молодых планетарных тел, редкую форму вулканизма, следы которого так хорошо сохранились на Луне («город Груйтуйзена» – «Газета.Ru»).

Второй будет изучать воздействие лунной гравитации и космической радиации на дрожжи, модельный организм, используемый для исследования повреждений ДНК».

Комплекс «Визуальный и спектроскопический исследователь лунных вулканов» (Lunar-VISE) будет состоять из пяти инструментов: двух на стационарной посадочной платформе и трех на подвижном ровере, который изготовит частный подрядчик.

Исследование куполов «города Груйтуйзена» займет десять земных дней. Считается, что эти купола в древние времена сформировала липкая магма, богатая кварцем, похожая по составу на гранит. На Земле для образования подобных структур требуется океан и тектоническое движение плит, но ничего из этого на Луне нет, и потому ученым интересно, как именно сформировались эти купола, и как они эволюционировали со временем.

Оба набора инструментов доставят частные подрядчики в рамках программы CLPS, созданной для поддержки миссии Artemis по высадке людей на Луну. Ориентировочная дата запуска аппаратов – 2026 год.