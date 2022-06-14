Как выбрать и купить кондиционер для дома

Если вы решили установить в своей квартире или доме кондиционер, нужно для начала разобраться, каких типов бывают эти устройства. Следующий вопрос — какое из них лучше подойдет для вашей жилплощади. Здесь играют роль такие факторы, как размеры жилища и возможность установки в нем того или иного вида климатической техники. Давайте рассмотрим все по порядку.

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Виды кондиционеров для дома

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Настенные сплит-системы

Сплит-система представляет собой кондиционер, состоящий из двух блоков, один из которых размещается внутри жилища, а другой — на фасаде. Обе части устройства соединены между собой теплоизолированными трубками. Тепло выводится наружу через внешний блок. Компрессор находится в наружной части прибора, поэтому работа кондиционера в доме будет не такой шумной.

Наиболее популярный вид сплит-систем — настенный. Он подходит для квартир, коттеджей и практически любых жилых помещений. Помимо охлаждения, настенные сплит-системы умеют нагревать воздух, что полезно в российских условиях. Среди минусов такой техники — неэффективность на больших площадях.

Для дома или просторной квартиры с большим количеством комнат лучше приобрести мульти-сплит-систему, оснащенную несколькими внутренними блоками. Их можно установить в разных помещениях, чтобы поддерживать в каждом из них нужную температуру, либо же в одном большом зале, с охлаждением которого не справится один блок, пишет "Лайфхакер". Разумеется, мульти-сплит-система стоит дороже, чем обычный двублочный кондиционер.

ТАСС

О том, как выбрать сплит-систему, "Рамблер" ранее рассказывал более подробно.

Кассетные кондиционеры

Другое решение для большой жилплощади — кассетные кондиционеры. Это такая же сплит-система, только внутренний блок в ней монтируется горизонтально в подвесной потолок. Боковые стенки модуля после установки видны не будут. Охлажденный воздух выходит из фронтальной решетки, которая распределяет потоки равномерно — по четырем направлениям. Поэтому такой кондиционер работает быстрее и эффективнее, чем обычная сплит-система. Кассетные климатические устройства рекомендуется устанавливать в помещениях площадью от 50 квадратных метров. Для небольших комнат они не подойдут, отмечает ixbt.com.

Среди минусов кассетных систем — высокая цена, сложность установки, а также необходимость подвесного потолка.

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Мобильные моноблочные кондиционеры

Такие устройства хорошо подойдут, если нет возможности установить стационарную сплит-систему или же покупать ее нецелесообразно. Например, мобильный напольный кондиционер можно привезти на дачу или на съемную квартиру, где не имеет смысла возиться с монтажом более сложных приборов. Его можно перемещать из комнаты в комнату.

Переносной кондиционер снабжен гофрированной трубой, через которую нагретый воздух выводится на улицу. Трубопровод должен выходить наружу через специальное отверстие в стене, форточку или приоткрытое окно. Разумеется, в двух последних случаях эффективность устройства снизится, поскольку будет нарушена герметичность помещения. Однако существуют специальные заглушки, которые нужно натягивать по всей длине щели в окне, чтобы воздух с улицы не попадал в дом. В них предусмотрены отверстия для трубопровода.

Один из главных недостатков мобильных кондиционеров — высокий уровень шума. Поскольку внешнего блока у такой техники нет, компрессор будут работать внутри помещения.

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На что обращать внимание

Инверторный кондиционер или нет

По принципу работы компрессора кондиционеры делятся на обычные и инверторные. Климатические устройства инверторного типа оснащены компрессорами с плавной регулировкой производительности, которая обеспечивается за счет инвертора (устройства для преобразования тока). Такие кондиционеры постоянно измеряют температуру и определяют, сколько мощности нужно подать на компрессор, чтобы охладить воздух до заданного значения. При достижении нужной температуры компрессор не отключается, а переводится в режим пониженной мощности.

В обычных моделях компрессор работает на одной мощности. Он постоянно включается и выключается, чтобы обеспечить необходимую производительность.

Инверторные модели позволяют экономить электроэнергию, они изноустойчивы и работают тише. Однако эти приборы дороже и сложнее в установке.

Мощность

Перед покупкой кондиционера нужно определить, какой мощности устройства хватит для вашего помещения. В обычной квартире на каждые 10 квадратных метров должно приходиться не менее 1 кВт.

Полезные режимы

Помимо главной функции — охлаждения — некоторые кондиционеры умеют еще и нагревать помещение. Если вам нужна такая опция, обратите внимание, при какой температуре за окном устройство способно работать на обогрев. Это должно быть указано в его характеристиках. Некоторые инверторные модели умеют повышать температуру в доме, когда на улице до минус 25 градусов.

Еще одна функция, которую имеют некоторые кондиционеры — осушение. Она будет полезна для помещений с повышенной влажностью, например, кладовок.

Другой нужный режим — вентиляция. Он обеспечивает циркуляцию воздушных масс внутри помещения.

Кондиционеры с еще одной функцией — притоком свежего воздуха с улицы — позволяют насыщать помещение кислородом. На такое способны более сложные и дорогостоящие модели. Обычные бытовые сплит-системы просто гоняют по кругу воздух, который есть в помещении.

Почти в каждом кондиционере установлены фильтры грубой очистки воздуха, не пропускающие пыль, пух и шерсть. Однако лучшим вариантом будет наличие устройств тонкой очистки — они задерживают пыльцу, сигаретный дым и неприятные запахи.

Такая функция, как ионизация, позволяет насыщать воздух аэроионами, полезными для иммунитета и общего самочувствия.

Кондиционеры также могут иметь ночной режим (устройство будет работать тише), турборежим (для быстрого охлаждения), поддержку WiFi, датчик движения (если в помещении нет людей, устройство переключается на режим минимальной активности). Функция регулирования воздушного потока позволит спасти человека от простуды, если он находится прямо под кондиционером.

Энергоэффективность

Выбирая энергоэффективную модель, вы сможете в дальнейшем экономить на оплате электричества. Это будет иметь смысл, если вы собираетесь много пользоваться устройством. Если же вы включаете кондиционер редко, класс энергоэффективности не отразится существенным образом на ваших счетах.