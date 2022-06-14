Как выбрать и купить кондиционер для дома

Если вы решили установить в своей квартире или доме кондиционер, нужно для начала разобраться, каких типов бывают эти устройства. Следующий вопрос — какое из них лучше подойдет для вашей жилплощади. Здесь играют роль такие факторы, как размеры жилища и возможность установки в нем того или иного вида климатической техники. Давайте рассмотрим все по порядку.
Сплит-система представляет собой кондиционер, состоящий из двух блоков, один из которых размещается внутри жилища, а другой — на фасаде. Обе части устройства соединены между собой теплоизолированными трубками. Тепло выводится наружу через внешний блок. Компрессор находится в наружной части прибора, поэтому работа кондиционера в доме будет не такой шумной.
Наиболее популярный вид сплит-систем — настенный. Он подходит для квартир, коттеджей и практически любых жилых помещений. Помимо охлаждения, настенные сплит-системы умеют нагревать воздух, что полезно в российских условиях. Среди минусов такой техники — неэффективность на больших площадях.
Для дома или просторной квартиры с большим количеством комнат лучше приобрести мульти-сплит-систему, оснащенную несколькими внутренними блоками. Их можно установить в разных помещениях, чтобы поддерживать в каждом из них нужную температуру, либо же в одном большом зале, с охлаждением которого не справится один блок, пишет "Лайфхакер". Разумеется, мульти-сплит-система стоит дороже, чем обычный двублочный кондиционер.
О том, как выбрать сплит-систему, "Рамблер" ранее рассказывал более подробно.
Другое решение для большой жилплощади — кассетные кондиционеры. Это такая же сплит-система, только внутренний блок в ней монтируется горизонтально в подвесной потолок. Боковые стенки модуля после установки видны не будут. Охлажденный воздух выходит из фронтальной решетки, которая распределяет потоки равномерно — по четырем направлениям. Поэтому такой кондиционер работает быстрее и эффективнее, чем обычная сплит-система. Кассетные климатические устройства рекомендуется устанавливать в помещениях площадью от 50 квадратных метров. Для небольших комнат они не подойдут, отмечает ixbt.com.
Среди минусов кассетных систем — высокая цена, сложность установки, а также необходимость подвесного потолка.
Такие устройства хорошо подойдут, если нет возможности установить стационарную сплит-систему или же покупать ее нецелесообразно. Например, мобильный напольный кондиционер можно привезти на дачу или на съемную квартиру, где не имеет смысла возиться с монтажом более сложных приборов. Его можно перемещать из комнаты в комнату.
Переносной кондиционер снабжен гофрированной трубой, через которую нагретый воздух выводится на улицу. Трубопровод должен выходить наружу через специальное отверстие в стене, форточку или приоткрытое окно. Разумеется, в двух последних случаях эффективность устройства снизится, поскольку будет нарушена герметичность помещения. Однако существуют специальные заглушки, которые нужно натягивать по всей длине щели в окне, чтобы воздух с улицы не попадал в дом. В них предусмотрены отверстия для трубопровода.
Один из главных недостатков мобильных кондиционеров — высокий уровень шума. Поскольку внешнего блока у такой техники нет, компрессор будут работать внутри помещения.
По принципу работы компрессора кондиционеры делятся на обычные и инверторные. Климатические устройства инверторного типа оснащены компрессорами с плавной регулировкой производительности, которая обеспечивается за счет инвертора (устройства для преобразования тока). Такие кондиционеры постоянно измеряют температуру и определяют, сколько мощности нужно подать на компрессор, чтобы охладить воздух до заданного значения. При достижении нужной температуры компрессор не отключается, а переводится в режим пониженной мощности.
В обычных моделях компрессор работает на одной мощности. Он постоянно включается и выключается, чтобы обеспечить необходимую производительность.
Инверторные модели позволяют экономить электроэнергию, они изноустойчивы и работают тише. Однако эти приборы дороже и сложнее в установке.
Перед покупкой кондиционера нужно определить, какой мощности устройства хватит для вашего помещения. В обычной квартире на каждые 10 квадратных метров должно приходиться не менее 1 кВт.
Помимо главной функции — охлаждения — некоторые кондиционеры умеют еще и нагревать помещение. Если вам нужна такая опция, обратите внимание, при какой температуре за окном устройство способно работать на обогрев. Это должно быть указано в его характеристиках. Некоторые инверторные модели умеют повышать температуру в доме, когда на улице до минус 25 градусов.
Еще одна функция, которую имеют некоторые кондиционеры — осушение. Она будет полезна для помещений с повышенной влажностью, например, кладовок.
Другой нужный режим — вентиляция. Он обеспечивает циркуляцию воздушных масс внутри помещения.
Кондиционеры с еще одной функцией — притоком свежего воздуха с улицы — позволяют насыщать помещение кислородом. На такое способны более сложные и дорогостоящие модели. Обычные бытовые сплит-системы просто гоняют по кругу воздух, который есть в помещении.
Почти в каждом кондиционере установлены фильтры грубой очистки воздуха, не пропускающие пыль, пух и шерсть. Однако лучшим вариантом будет наличие устройств тонкой очистки — они задерживают пыльцу, сигаретный дым и неприятные запахи.
Такая функция, как ионизация, позволяет насыщать воздух аэроионами, полезными для иммунитета и общего самочувствия.
Кондиционеры также могут иметь ночной режим (устройство будет работать тише), турборежим (для быстрого охлаждения), поддержку WiFi, датчик движения (если в помещении нет людей, устройство переключается на режим минимальной активности). Функция регулирования воздушного потока позволит спасти человека от простуды, если он находится прямо под кондиционером.
Выбирая энергоэффективную модель, вы сможете в дальнейшем экономить на оплате электричества. Это будет иметь смысл, если вы собираетесь много пользоваться устройством. Если же вы включаете кондиционер редко, класс энергоэффективности не отразится существенным образом на ваших счетах.
Кондиционеры имеют маркировку энергоэффективности от A+++ до G, где A+++ — самый высокий класс, а G — самый низкий. Разумеется, эта классификация отражается на цене модели.