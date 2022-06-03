При том, что Маск - выдающийся предприниматель, он, прежде всего, всегда был известен как мастер пиара, нежели как мастер технологий. Поэтому с большой вероятностью здесь амбициозные обещания обгоняют реальность.



С другой стороны, на многочисленных видеороликах в интернете мы видим, что сейчас продвинутые конструкторы робототехники, прежде всего американские, достигли огромных успехов в создании робототехнических устройств, которые очень точно имитируют движения человека и животных, способны передвигаться, обходить препятствия, держать равновесие, справляться со сложными ситуациями, с которыми сталкиваются шагающие устройства, и так далее. В этом смысле огромных успехов достигли в области протезирования конечностей, создания механизированных рук. Таким образом, соединив изобретения подобного рода, безусловно, можно создать робототехническое устройство, которое будет очень точно имитировать все движения человека. Вопрос заключается не в этом, а в том, какой искусственный интеллект будет в центре этого устройства. Но этого как раз мы не знаем и судить не можем, потому что развитие искусственного интеллекта - это отдельная большая история. Что именно решит взять для этого Маск? Как он будет обучать нейросеть? Что он для этого купит? Мы не знаем.



Главное в том, что робот, который имитирует человека, производит огромное впечатление. Для пиара, для понимания того, как далеко зашел прогресс, он имеет огромное значение. Но большого практического значения он вряд ли будет иметь.



Я полагаю, что у человекоподобных роботов есть три главных направления. Это секс-роботы, это уход за пожилыми людьми и, возможно, это робот-нянька. Даже робот-игрушка или робот-друг ребенка. Потому что сейчас роботу вряд ли доверят кормить ребенка или делать что-то подобное, а чтобы ребенок с ним играл, наверное, да. В этих направлениях, думаю, роботы-андроиды появятся, а для экономики в серьезном смысле слова, полагаю, они не нужны.



Роботы заменяют людей на рабочих местах, это старая история, она началась во второй половине XX века. Это промышленные манипуляторы, они на человека не похожи. Сейчас на складах есть тележки, которые самостоятельно поднимают ящики, кладут их на полки, снимают ящики с полок и так далее. Они не человекоподобные, этого и не нужно. Они оптимальны для выполнения именно рабочих функций. А человекоподобие нужно для того, чтобы удивлять человека, чтобы создавать иллюзию отсутствия одиночества.



Технически уже сегодня возможно создать андроида, который, например, будет ходить в магазин за продуктами. Но это неудобно, это неоптимально. Чтобы ходить в магазин нужны автоматизированные системы доставки. Над ними сейчас активно работают все крупнейшие торговые фирмы. Уже есть дроны, которые доставляют товары, есть различные ездящие тележки, которые это делают. Вам нужен андроид или доставка из магазина? Это две разные задачи. И если мы хотим оптимизировать вопрос доставки товаров, то для этого человекоподобие не оптимально. Вообще для любой рабочей функции человекоподобие не оптимально.



Пресс-релизы компании Маска говорят о том, что ее роботы помогут преодолеть дефицит рабочей силы. Для преодоления дефицита рабочей силы точной имитации человека не нужно. Да, роботы нужны, но это должны быть промышленные роботы. Должна быть автоматизация производства. Автоматизация не человека, а автоматизация рабочих функций человека. А это совсем другое дело. И сопоставляя два факта, что, с одной стороны, якобы обещают роботов, которые заменят человека на производстве, а, с другой стороны, обещают не промышленного робота, не автоматизированную систему производства, а именно андроида, имитацию человека, можно предположить, что это, скорее, большая пиар-история, нежели какая-то реальная вещь, которая пойдет в серийное производство. Наверняка мы увидим робота, который будет здорово ходить, прыгать, брать вещи в руки и так далее, но, в общем, это будет очень дорогостоящая игрушка. Да, она будет демонстрировать возможности робототехники, но она будет только анонсом каких-то других уже практических устройств.

Константин Фрумкин Координатор Ассоциации футурологов