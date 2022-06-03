В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
26 минут назад

«Дорогостоящая игрушка»: футуролог о человекоподобном роботе Маска

Семён Капранов
Константин Фрумкин эксперт

Координатор российской Ассоциации футурологов Константин Фрумкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал планы главы компании Tesla Илона Маска представить прототип человекоподобного робота.

Ранее Маск заявил, что к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота. Разработка известна как Optimus или Tesla Bot. Это гуманоидный робот размером с человека, который, как утверждает миллиардер, сможет выполнять рутинные задачи, например покупку продуктов. Согласно презентации 2021 года, рост Optimus составит около 173 сантиметров, вес — 57 килограммов и грузоподъёмность — 20 килограммов. Он будет управляться теми же системами искусственного интеллекта, которые Tesla разрабатывает для использования в своих электромобилях.

Видео дня
При том, что Маск - выдающийся предприниматель, он, прежде всего, всегда был известен как мастер пиара, нежели как мастер технологий. Поэтому с большой вероятностью здесь амбициозные обещания обгоняют реальность.

С другой стороны, на многочисленных видеороликах в интернете мы видим, что сейчас продвинутые конструкторы робототехники, прежде всего американские, достигли огромных успехов в создании робототехнических устройств, которые очень точно имитируют движения человека и животных, способны передвигаться, обходить препятствия, держать равновесие, справляться со сложными ситуациями, с которыми сталкиваются шагающие устройства, и так далее. В этом смысле огромных успехов достигли в области протезирования конечностей, создания механизированных рук. Таким образом, соединив изобретения подобного рода, безусловно, можно создать робототехническое устройство, которое будет очень точно имитировать все движения человека. Вопрос заключается не в этом, а в том, какой искусственный интеллект будет в центре этого устройства. Но этого как раз мы не знаем и судить не можем, потому что развитие искусственного интеллекта - это отдельная большая история. Что именно решит взять для этого Маск? Как он будет обучать нейросеть? Что он для этого купит? Мы не знаем.

Главное в том, что робот, который имитирует человека, производит огромное впечатление. Для пиара, для понимания того, как далеко зашел прогресс, он имеет огромное значение. Но большого практического значения он вряд ли будет иметь.

Я полагаю, что у человекоподобных роботов есть три главных направления. Это секс-роботы, это уход за пожилыми людьми и, возможно, это робот-нянька. Даже робот-игрушка или робот-друг ребенка. Потому что сейчас роботу вряд ли доверят кормить ребенка или делать что-то подобное, а чтобы ребенок с ним играл, наверное, да. В этих направлениях, думаю, роботы-андроиды появятся, а для экономики в серьезном смысле слова, полагаю, они не нужны.

Роботы заменяют людей на рабочих местах, это старая история, она началась во второй половине XX века. Это промышленные манипуляторы, они на человека не похожи. Сейчас на складах есть тележки, которые самостоятельно поднимают ящики, кладут их на полки, снимают ящики с полок и так далее. Они не человекоподобные, этого и не нужно. Они оптимальны для выполнения именно рабочих функций. А человекоподобие нужно для того, чтобы удивлять человека, чтобы создавать иллюзию отсутствия одиночества.

Технически уже сегодня возможно создать андроида, который, например, будет ходить в магазин за продуктами. Но это неудобно, это неоптимально. Чтобы ходить в магазин нужны автоматизированные системы доставки. Над ними сейчас активно работают все крупнейшие торговые фирмы. Уже есть дроны, которые доставляют товары, есть различные ездящие тележки, которые это делают. Вам нужен андроид или доставка из магазина? Это две разные задачи. И если мы хотим оптимизировать вопрос доставки товаров, то для этого человекоподобие не оптимально. Вообще для любой рабочей функции человекоподобие не оптимально.

Пресс-релизы компании Маска говорят о том, что ее роботы помогут преодолеть дефицит рабочей силы. Для преодоления дефицита рабочей силы точной имитации человека не нужно. Да, роботы нужны, но это должны быть промышленные роботы. Должна быть автоматизация производства. Автоматизация не человека, а автоматизация рабочих функций человека. А это совсем другое дело. И сопоставляя два факта, что, с одной стороны, якобы обещают роботов, которые заменят человека на производстве, а, с другой стороны, обещают не промышленного робота, не автоматизированную систему производства, а именно андроида, имитацию человека, можно предположить, что это, скорее, большая пиар-история, нежели какая-то реальная вещь, которая пойдет в серийное производство. Наверняка мы увидим робота, который будет здорово ходить, прыгать, брать вещи в руки и так далее, но, в общем, это будет очень дорогостоящая игрушка. Да, она будет демонстрировать возможности робототехники, но она будет только анонсом каких-то других уже практических устройств.
Константин Фрумкин
Константин Фрумкин Координатор Ассоциации футурологов
Tesla
Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители