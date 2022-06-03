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2 часа назад

Нобелевский лауреат по физике рассказал, что было до Большого взрыва

Газета.Ru

Британский физик Роджер Пенроуз на онлайн-мероприятии Института ядерной физики Сахи в индийской Калькутте рассказал о своей версии того, что было до Большого взрыва. Об этом сообщает издание Outlook India.

«Просто конец Вселенной»: физик рассказал, что было до Большого взрыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению профессора, до образования нашей Вселенной существовала другая, а Большой взрыв знаменовал конец существования той Вселенной. Таким образом, Пенроуз считает вероятным, что Вселенная на самом деле постоянно переживает цикл рождений и смертей, называя это «конформной циклической космологией».

«Большой взрыв просто ознаменовал конец вселенной, существовавшей до нашей. Доказательства того, что существовала предыдущая Вселенная, все еще можно наблюдать в наши дни», — сообщил ученый.

Роджер Пенроуз вместе с немцем Рейнхардом Гензелем и американкой Андреа Гез в 2020 году получил Нобелевскую премию по физике за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности.

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