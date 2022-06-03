«Просто конец Вселенной»: физик рассказал, что было до Большого взрыва

Британский физик Роджер Пенроуз на онлайн-мероприятии Института ядерной физики Сахи в индийской Калькутте рассказал о своей версии того, что было до Большого взрыва. Об этом сообщает издание Outlook India.

По мнению профессора, до образования нашей Вселенной существовала другая, а Большой взрыв знаменовал конец существования той Вселенной. Таким образом, Пенроуз считает вероятным, что Вселенная на самом деле постоянно переживает цикл рождений и смертей, называя это «конформной циклической космологией».

«Большой взрыв просто ознаменовал конец вселенной, существовавшей до нашей. Доказательства того, что существовала предыдущая Вселенная, все еще можно наблюдать в наши дни», — сообщил ученый.