Корабль «Прогресс МС-20» запущен с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала сегодня с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

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Стыковка корабля Международной космической станцией намечена на 16:02 мск 3 июня. «Прогресс МС-20» должен состыковаться с российским модулем «Звезда» и доставить на станцию 2 500 кг грузов, среди которых топливо, вода, сжатый азот в баллонах, а также различное оборудование и материалы, в том числе одежда и продукты для космонавтов.

На корабле «Прогресс МС-20» на МКС будут также доставлены 3D-принтер, миниатюрная электрогитара и струны для скрипки, отмечает издание.

На вторую ступень ракеты «Союз-2.1а» нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель - флаги ДНР и ЛНР.