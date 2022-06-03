В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Корабль «Прогресс МС-20» запущен с Байконура

Алиса Селезнёва

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала сегодня с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

Корабль «Прогресс МС-20» запущен с Байконура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стыковка корабля Международной космической станцией намечена на 16:02 мск 3 июня. «Прогресс МС-20» должен состыковаться с российским модулем «Звезда» и доставить на станцию 2 500 кг грузов, среди которых топливо, вода, сжатый азот в баллонах, а также различное оборудование и материалы, в том числе одежда и продукты для космонавтов.

На корабле «Прогресс МС-20» на МКС будут также доставлены 3D-принтер, миниатюрная электрогитара и струны для скрипки, отмечает издание.

На вторую ступень ракеты «Союз-2.1а» нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель - флаги ДНР и ЛНР.

«Прогресс МС-20» должен занять место легендарного грузового корабля «Прогресс МС-18», который 1 июня отстыковался от Международной космической станции, сгорел в атмосфере и его несгораемые части были затоплены в несудоходной части акватории Тихого океана. При этом члены экипажа станции постарались загрузить корабль по максимуму мусором, поскольку затопление следующего «космического грузовика» планируется нескоро.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители