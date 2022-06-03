В патенте нового MacBook нашли долгожданную функцию

Apple подала заявку на обновление старого патента, в котором описывается MacBook с фиксатором для фирменного стилуса Pencil, сообщает портал Patently Apple.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Согласно патенту, Apple Pencil может использоваться в качестве мыши, когда установлен в специальную выемку внутри компьютера или вместо строки с кнопками F1-F12. Кроме того, в обновленную патентную заявку было внесено дополнение, в котором описывается магнитный элемент для удержания Apple Pencil в фиксаторе.

Таким образом, компания рассматривает возможность замены сенсорной панели Touch Bar на Apple Pencil, чтобы он использовался не только как стилус, но и в качестве самой панели. Однако существование патента не гарантирует, что Apple действительно решится на такой шаг.