В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
45 минут назад

Патент нового MacBook раскрыл поддержку стилуса Apple Pencil

Газета.Ru

Apple подала заявку на обновление старого патента, в котором описывается MacBook с фиксатором для фирменного стилуса Pencil, сообщает портал Patently Apple.

В патенте нового MacBook нашли долгожданную функцию
Фото: Газета.руГазета.ру

Согласно патенту, Apple Pencil может использоваться в качестве мыши, когда установлен в специальную выемку внутри компьютера или вместо строки с кнопками F1-F12. Кроме того, в обновленную патентную заявку было внесено дополнение, в котором описывается магнитный элемент для удержания Apple Pencil в фиксаторе.

Таким образом, компания рассматривает возможность замены сенсорной панели Touch Bar на Apple Pencil, чтобы он использовался не только как стилус, но и в качестве самой панели. Однако существование патента не гарантирует, что Apple действительно решится на такой шаг.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple откладывает новые заказы на компьютеры до августа.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители