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48 минут назад

Ученые увидели из космоса, как изменились Альпы из-за глобального потепления

Газета.Ru

Заснеженные вершины Альп быстро заменяются растительным покровом — подобный процесс, называемый «озеленением», как ожидается, будет способствовать дополнительному ускорению изменения климата. Эти выводы основаны на 38-летних спутниковых наблюдениях самого высокого и протяженного горного хребта, целиком находящегося в Европе. Соответствующая статья опубликована в журнале Science.

Ученые объяснили «озеленение» Альп
Фото: youtube.comyoutube.com

Озеленение — хорошо известное явление в Арктике, однако до сих пор оно не получало столь широкого распространения в горных районах. Впрочем, поскольку и полюса, и горы нагреваются быстрее, чем остальная часть планеты, исследователи ожидали обнаружить и здесь сопоставимые природные явления. В ходе нового анализа они изучили горные регионы на высоте 1700 м над уровнем моря, чтобы исключить районы, используемые для сельскохозяйственных целей. Также были исключены лесные массивы и ледники. По оставшимся территориям, согласно данным, охватывающим период с 1984 по 2021 год, снежного покрова летом не было уже почти на 10% исследованных площадей. При этом спутниковые снимки могут лишь подтверждать наличие или отсутствие снега, а первым следствием потепления становится уменьшившаяся глубина снежного покрова, чего, конечно, нельзя разглядеть из космоса.

Ученые также выявили увеличившуюся массу растительности, проводя спектроскопический анализ снимков и оценивая количество добавившейся зелени. Выяснилось, что число различных растений в изучаемой зоне возросло на 77%.

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