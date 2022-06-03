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40 минут назад

Появились фотографии макетов iPhone 14

Москва24

Инсайдер Сонни Диксон из компании Apple 30 мая опубликовал фотографии макетов iPhone 14. При этом релиз новой модели намечен на сентябрь, сообщает New York Post.

В Сеть утекли первые фотографии iPhone 14
Фото: Москва24Москва24

Согласно изображениям, в новую линейку войдут iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Также у смартфона сохранится приподнятая камера.

До этого сообщалось, что выход iPhone 14 от Apple оказался под угрозой. Разработка устройства отстала от графика на три недели из-за сбоев, вызванных локдауном в Китае.

Ранее стало известно, что Apple в ближайшие годы может отказаться от разъема Lightning в устройствах. Компания будет выпускать наушники, клавиатуры и мыши с интерфейсом USB-C.

Наука и техника,Apple,
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