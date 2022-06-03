Хакер нашли уязвимость в супер бюджетных смартфонах

Процессоры китайской компании Unisoc часто можно найти в недорогих смартфонах. Исследование Check Point показало, что эти чип имеют критическую уязвимость в системе безопасности.

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По данным исследователей, проблема наблюдается в прошивке модема и затрагивает 4G- и 5G-чипсеты Unisoc. Уязвимость назвали CVE-2022-20210. Она может быть использована для блокировки возможностей сотовой связи устройства. Злоумышленник может применить радиостанцию для отправки деформированного пакета, который лишит пользователя связи.