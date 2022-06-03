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45 минут назад

Хакер заблокирует вам связь: в смартфонах с дешёвыми китайскими процессорами нашли уязвимость

Ferra.ru

Процессоры китайской компании Unisoc часто можно найти в недорогих смартфонах. Исследование Check Point показало, что эти чип имеют критическую уязвимость в системе безопасности.

Хакер нашли уязвимость в супер бюджетных смартфонах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным исследователей, проблема наблюдается в прошивке модема и затрагивает 4G- и 5G-чипсеты Unisoc. Уязвимость назвали CVE-2022-20210. Она может быть использована для блокировки возможностей сотовой связи устройства. Злоумышленник может применить радиостанцию для отправки деформированного пакета, который лишит пользователя связи.

Уязвимость была обнаружена в Motorola Moto G20 с чипсетом Unisoc T700. Однако это не единственное устройство, которое находится в опасности. К счастью, китайский производитель уже признал уязвимость и выпустил исправление. Следует обновить свои смартфоны на Unisoc до последней версии программного обеспечения.

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