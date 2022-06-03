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35 минут назад

Обнаружено самое древнее и большое растение на Земле

Lenta.ru

Команда ученых из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса обнаружила самое древнее и большое растение на Земле. По их утверждениям, это 4500-летняя водоросль, которая растянулась на 180 километров в заливе Шарк, США. Выводы работы опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Обнаружено самое древнее и большое растение на Земле
Фото: unsplashunsplash

Авторы заявляют, что изучение залива началось после того, как они захотели исследовать генетическое биоразнообразие этой местности. Для этого они взяли образцы побегов из различных участков акватории. Затем полученные материалы были проанализированы с помощью 18 тысяч генетических маркеров. Оказалось, что это одно и то же растение, которое, вероятно, произошло из одного саженца.

Специалистов очень удивили результаты, поскольку за время своего существования водоросль должна была пережить множество изменений окружающей среды. Среди них и смена температуры воды, и увеличение солености воды, и условий освещения. В будущем ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, каким образом этой водоросли удалось выжить.

В апреле американские археологи из Техасского университета в Остине и Скидморского колледжа заявили об обнаружении самого древнего календаря майя. Его возраст насчитывает более двух тысяч лет.

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