В Подмосковье завершаются испытания межпланетной станции «Луна-25», которая скоро отправится в полет. Этот старт станет возобновлением лунной программы в России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.

Фото: Мир24 Мир24

Космический аппарат светится словно новогодняя елка – так идет проверка всей электрической схемы «Луны-25». Конструкторы тестируют работоспособность каждого чипа и детали. После этого станцию упакуют в герметичный контейнер и отправят на космодром. Дальше «Луна-25» навсегда покинет Землю.

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«Ракета-носитель с разгонным блоком «Фрегат» выводит нас на траекторию перелета к Луне, на которой мы находимся пять с половиной суток. После этого на траектории проводится две коррекции для уточнения траектории. Потом происходит выход на орбиту искусственного спутника Луны, это орбита полярная, то есть проходит над полюсом. Посадка запланирована в район Южного полюса», – рассказал главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмирчук.

Такая точка прилунения выбрана не случайно, ученые предполагают, что там сосредоточено какое-то количество замерзшей воды. Если этот лед окажется идентичным земному, то исследователи смогут сказать, что Земля и Луна когда-то были одним целым – ведь есть такая гипотеза. Если же нет, тогда можно заглянуть за горизонты вселенной, ведь лед на Луну приносят и кометы. Вода в космосе может оказаться ценнее нефти на Земле.

«Вода – это очень ценный ресурс. В богатых водой районах, если они действительно будут подтверждены, это потенциальные места для создания лунных баз. Как автоматических, так и с населением людей», – пояснил Павел Казмирчук.

Этот проект – продолжение советской лунной программы. Предшественница нынешнего аппарата «Луна-24» садилась на поверхность небесного тела в 1976 году. Тогда станция доставила на Землю 170 граммов лунного грунта. Сейчас все исследования будут проводиться на месте. Способ добычи реголита тоже изменился – с бурения на копание.

«Там будет манипулятор с ковшом, этот ковш позволит нам углубиться примерно на 30 сантиметров. Лед, который мы сможем исследовать на «Луне-25», это лед, который содержится на самой-самой поверхности и на глубине примерно 30 сантиметров», –сказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.