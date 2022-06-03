iPad сделает еще один шаг в сторону ноутбуков

Уже совсем скоро пройдёт ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2022. В рамках неё нас ждут анонсы сразу несколько ОС от Apple.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В том числе купертиновцы представят долгожданный iPadOS 16. И если верить данным интернет-инсайдеров, система сделает планшеты iPad ещё ближе к Mac.

Так, например, компания обновит интерфейс окна многозадачности — теперь пользователи смогут без труда переключаться с текущей задачи на просмотр всего списка открытых приложений.