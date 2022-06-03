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44 минуты назад

Apple сделает iPad ещё на один шаг ближе к собственным компьютерам Mac

Ferra.ru

Уже совсем скоро пройдёт ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2022. В рамках неё нас ждут анонсы сразу несколько ОС от Apple.

iPad сделает еще один шаг в сторону ноутбуков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В том числе купертиновцы представят долгожданный iPadOS 16. И если верить данным интернет-инсайдеров, система сделает планшеты iPad ещё ближе к Mac.

Так, например, компания обновит интерфейс окна многозадачности — теперь пользователи смогут без труда переключаться с текущей задачи на просмотр всего списка открытых приложений.

Также нас ждёт появление возможности изменять размер окон. Это, в свою очередь, сделает iPadOS 16 ещё больше похожей на macOS — настольную операционку Apple. При этом важно помнить, что компания неоднократно заявляла, что у неё нет планов переносить планшеты на рельсы настольной ОС.

Наука и техника,Apple,
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