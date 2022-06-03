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29 минут назад

Эксперты назвали топ-10 самых успешных Android-троянов из Google Play Store

Anti-Malware.ru

Аналитики Zimperium назвали десять наиболее успешных мобильных троянов для смартфонов на Android, которые атакуют 639 банковских приложений. Вредоносы прячутся под маской софта для повышения производительности и игр, проникая таким образом в официальный магазин приложений Google Play Store.

Эксперты назвали топ-10 самых успешных троянов на Android
Фото: XiaomiXiaomi

После заражения устройства такие Android-зловреды перекрывают окна легитимных приложений, подставляя форму для ввода учётных данных. Кроме того, трояны могут мониторить уведомления, вытаскивая из них одноразовые коды верификации.

Согласно отчёту Zimperium, каждый из проанализированных Android-вредоносов занимает своё место за счёт уникальной функциональности и набора кредитных организаций для атак. Положение дел вызывает беспокойство у специалистов, поскольку сегодня большинство владельцев мобильных устройств ежедневно используют банковские приложения.

Teabot стал трояном, который берёт в оборот как можно больше кредитных организаций — 410. Второе место по этому показателю досталось Exobot — 324. При этом самым популярным Android-трояном стал PhonePe, ориентированный на граждан Индии; число его загрузок превышает 100 миллионов.

Топ-10 наиболее успешных вредоносных программ для Android-устройств выглядит так:
  • BianLian
  • Cabassous
  • Coper
  • EventBot
  • Exobot
  • FluBot
  • Medusa
  • Sharkbot
  • Teabot
  • Xenomorph
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