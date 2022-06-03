Эксперты назвали топ-10 самых успешных троянов на Android

Аналитики Zimperium назвали десять наиболее успешных мобильных троянов для смартфонов на Android, которые атакуют 639 банковских приложений. Вредоносы прячутся под маской софта для повышения производительности и игр, проникая таким образом в официальный магазин приложений Google Play Store.

Фото: Xiaomi Xiaomi

После заражения устройства такие Android-зловреды перекрывают окна легитимных приложений, подставляя форму для ввода учётных данных. Кроме того, трояны могут мониторить уведомления, вытаскивая из них одноразовые коды верификации.

Согласно отчёту Zimperium, каждый из проанализированных Android-вредоносов занимает своё место за счёт уникальной функциональности и набора кредитных организаций для атак. Положение дел вызывает беспокойство у специалистов, поскольку сегодня большинство владельцев мобильных устройств ежедневно используют банковские приложения.

Teabot стал трояном, который берёт в оборот как можно больше кредитных организаций — 410. Второе место по этому показателю досталось Exobot — 324. При этом самым популярным Android-трояном стал PhonePe, ориентированный на граждан Индии; число его загрузок превышает 100 миллионов.