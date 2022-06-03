Марсоход сфотографировал нечто, похожее на цветы

Марсоход NASA Curiosity прислал снимок весьма необычных образований на Марсе — двух тонких, бросающих вызов гравитации шипов, вырастающих из пыльной марсианской скалы. Институт SETI — исследовательская организация, занимающаяся поиском жизни во Вселенной, — обратил всеобщее внимание на это изображение, назвав все это «крутым камнем», пишет издание CNET.

Фотография была получена установленной на мачте марсохода камерой Mastcam 15 мая. О точных размерах этих образований судить сложно, по всей видимости, они небольшие, если сравнивать с другими мелкими элементами ландшафта, но выглядят весьма изящно. Шипы напоминают погибший цветок или конкремент в форме коралла. Отдаленно похожие на это образования, появившиеся благодаря эрозии осадочных пород, были замечены марсоходом ранее в этом году. Институт SETI предлагает возможное объяснение фантастическим формам: «Шипы, скорее всего, представляют собой зацементировавшиеся заполнения древних трещин в осадочной породе. Окружающие части породы состояли из более мягкого материала и со временем были просто разрушены эрозией».