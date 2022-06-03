Стало известно, что покажет Apple 6 июня

Американская компания Apple в рамках презентации Worldwide Developers Conference 6 июня планирует продемонстрировать обновленные операционные системы iOS, iPadOS, watchOS и macOS с целым перечнем внешних и функциональных изменений. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники внутри компании.

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В iPadOS в многооконном режиме появится возможность настраивать положение окна на экране и масштабировать его. Ожидается, что это упростит работу с несколькими приложениями одновременно. Вырастет количество приложений, с которым можно работать одновременно — сейчас такая функция работает только с двумя окнами. Обновление сделает операционную систему больше похожей на MacBook.

В обновленной iOS 16 изменят экран блокировки, на который можно будет поставить виджеты, и некоторые из них будут работать даже при заблокированном экране. Обновят приложения «Центр уведомлений» и «Здоровье», а также внедрят «социальные функции» в «Сообщениях».