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48 минут назад

Bloomberg: Apple продемонстрирует обновленные iPadOS и iOS в рамках презентации 6 июня

FBM.ru

Американская компания Apple в рамках презентации Worldwide Developers Conference 6 июня планирует продемонстрировать обновленные операционные системы iOS, iPadOS, watchOS и macOS с целым перечнем внешних и функциональных изменений. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники внутри компании.

Стало известно, что покажет Apple 6 июня
Фото: FBM.ruFBM.ru

В iPadOS в многооконном режиме появится возможность настраивать положение окна на экране и масштабировать его. Ожидается, что это упростит работу с несколькими приложениями одновременно. Вырастет количество приложений, с которым можно работать одновременно — сейчас такая функция работает только с двумя окнами. Обновление сделает операционную систему больше похожей на MacBook.

В обновленной iOS 16 изменят экран блокировки, на который можно будет поставить виджеты, и некоторые из них будут работать даже при заблокированном экране. Обновят приложения «Центр уведомлений» и «Здоровье», а также внедрят «социальные функции» в «Сообщениях».

В macOS изменят приложение с системными настройками, а в watchOS внедрят новые циферблаты и жесты управления. Также американская корпорация представит усовершенствованный режим экономии энергии часов при низком заряде батареи.

Наука и техника,Apple,
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