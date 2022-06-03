Ученые назвали алкогольный напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье

О губительном влиянии алкоголя на организм человека может говорить интенсивность цвета напитка. Так, по мнению ученых, самое тяжелое похмелье вызывает виски.

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Причиной такой «жестокости» ирландского спиртного ученые считают различные примеси, которые дарят виски специфический вкус и благородный оттенок.

Второе место по губительности занимает темный ром, после него — бурбон, красное вино и бренди.

Однако стоит помнить, что неблагоприятное влияние на организм человека не всегда оказывает высокий градус алкоголя. Так, например, недостаток крепости пива люди часто компенсируют большими объемами.

Примечательно, что крепче виски могут быть только алкогольные коктейли, так как в них смешаны разные виды спиртного, передает Medikforum.

В просторечье «пивным животом» называют особенный тип ожирения, но специалисты рассматривают это нарушение здоровья организма как серьезный фактор риска.