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49 минут назад

В WhatsApp внедрят возможность редактирования сообщений до конца 2022 года

FBM.ru

Разработчики популярного сервиса для переписки WhatsApp снова вернулись к вопросу возможности редактирования сообщений. Специалисты уже начинали подступаться к данной идее в 2017 году, однако тогда функция редактирования так и не дошла до стабильной версии мессенджера.

В WhatsApp временно появится новая функция
Фото: ТАССТАСС

Согласно сведениям тематического ресурса WABetaInfo, теперь в бета-версии WhatsApp для Android появились признаки её внедрения. Помимо этого, осуществляется работа над функцией редактирования в WhatsApp для операционной системы iOS и версии для компьютеров. Как ожидается, в скором времени она будет активирована в бета-версиях, и участники программ тестирования смогут её испытать.

Нововведение дает возможность редактировать текст в сообщениях. К примеру, можно будет исправить опечатку, которая обнаружена после отправления. Чтобы исправить текст, необходимо осуществить долгое нажатие на сообщении и выбрать опцию «Редактировать» в контекстном меню.

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