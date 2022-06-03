В WhatsApp временно появится новая функция

Разработчики популярного сервиса для переписки WhatsApp снова вернулись к вопросу возможности редактирования сообщений. Специалисты уже начинали подступаться к данной идее в 2017 году, однако тогда функция редактирования так и не дошла до стабильной версии мессенджера.

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Согласно сведениям тематического ресурса WABetaInfo, теперь в бета-версии WhatsApp для Android появились признаки её внедрения. Помимо этого, осуществляется работа над функцией редактирования в WhatsApp для операционной системы iOS и версии для компьютеров. Как ожидается, в скором времени она будет активирована в бета-версиях, и участники программ тестирования смогут её испытать.