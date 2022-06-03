iPhone 14 получат рекордную память

Apple увеличит объем оперативной памяти всех новых флагманских смартфонов. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании TrendForce.

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Согласно отчету тайваньской фирмы, все выпущенные осенью флагманы Apple получат шесть гигабайт оперативной памяти. При этом стартовые девайсы будут иметь оперативную память стандарта LPDDR4X, топовые устройства — LPDDR5.

Ранее компания разделяла между собой доступные и дорогие устройства. Так, iPhone 13 и 13 mini получили четыре гигабайта, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — шесть гигабайт оперативной памяти. По словам аналитиков, таким образом дешевые аппараты получат рекордный набор оперативной памяти.

По информации TrendForce, на осенней презентации американская компания выпустит четыре модели — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Также инсайдеры выяснили, что базовые телефоны будут оснащены пятинанометровым чипом A15, премиальные — четырехнанометровым процессором A16. Чипы будут произведены компанией TSMC.