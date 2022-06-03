Ученые выяснили, почему житель Помпеев остался дома во время катастрофы

Исследователи, изучающие человеческие останки из Помпеи, получили новую информацию благодаря костям мужчины и женщины, которые были погребены под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Благодаря генетике оказалось возможным установить интересные факты того времени, сообщается в журнале Scientific Reports.

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Ученым удалось получить древнюю ДНК, которая хорошо сохранилась в телах, покрытых затвердевшим от времени пеплом. Эти останки были обнаружены в 1933 году археологами в так называемом Доме ремесленника. Они сидели за столом, как будто в момент смерти обедали. Антрополог доктор Серена Вива из Университета Саленто отметила, что выглядели они так, будто не пытались сбежать. Исследователи предположили, что они остались на месте из-за состояния их здоровья. И эта теория оказалась верной.

Благодаря новейшим лабораторным технологиям ученые смогли извлечь большой объем информации из горстки костного порошка. Генетическое исследование показало, что в скелете мужчины содержался ДНК бактерий, вызывающих туберкулез. Это может говорить о том, что он перенес это заболевание. Среди симптомов – боль в спине и частичный паралич, поэтому древний итальянец мог физически не справиться со срочной эвакуацией.

А по фрагменту кости в основании его черепа удалось расшифровать его генетический код. У него была та же группа генов, которая обычно встречается у жителей острова Сардиния.

Руководитель исследования профессор Габриэле Скоррано из центра геогенетики Лундбек в Копенгагене отметил, что в ходе биологических исследований Помпеи можно будет узнать гораздо больше информации о том времени.