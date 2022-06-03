Астрономы открыли более 116 тысяч новых переменных звезд

Сотрудники кафедры астрономии Университета штата Огайо создали новый каталог переменных звезд. Он включает свыше трехсот тысяч объектов. Некоторые из них уже известны, но многие были замечены впервые, сообщает arXiv.org.
Ученые использовали методы машинного обучения. С помощью специальных программ они проанализировали данные All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN), сети из 20 роботизированных телескопов, расположенных в обоих полушариях, а также нескольких других проектов.
Алгоритм создал список из 1,5 миллионов кандидатов в переменные звезды. Астрономы провели исследование и определили, что 378 861 объект из этого перечня действительно является настоящей переменной звездой. Из них 262 834 звезд – уже открытые переменные, а 116 027 – ранее неизвестные науке.
Переменные звезды – небесные объекты, яркость которых увеличивается и уменьшается с течением времени. Они очень важны для научных исследований. Пульсация звезд позволяет определить расстояние до нее в космосе, ее структуру и физические свойства (радиус и массу).
«На самом деле, даже наше Солнце считается переменной звездой», – пояснил доктор Колин Кристи.
Команда планирует в дальнейшем модифицировать и улучшать общую производительность своего алгоритма. Ранее сообщалось, что астрономы открыли необычную нейтронную звезду. Она относится к ранее неизвестной категории магнетаров.