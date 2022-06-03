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1 час назад

В Ростехе разработали новый тип навигации для беспилотников

Lenta.ruиещё 5

Специалисты группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработали новый тип навигации для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщили в госкорпорации ТАСС.

В Ростехе придумали, как сделать беспилотники неуязвимыми
Фото: КалашниковКалашников

Уточняется, что новая навигационная система позволяет делать БЛА практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перехватить управление таким дроном невозможно. Как объяснили специалисты, разработка не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления.

Также в Ростехе подчеркнули, что новая система показала себя на порядок точнее, чем инерциальная. Как считают разработчики, потери российских беспилотников могут быть сведены к единичным случаям в том числе благодаря данной системе.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в «Калашников», оказались неуязвимы для украинских военных. По словам источника в силовых структурах, украинские РЭБ не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защищенной линии связи.

Наука и техника,Ростех,
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