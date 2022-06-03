В Ростехе придумали, как сделать беспилотники неуязвимыми

Специалисты группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработали новый тип навигации для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщили в госкорпорации ТАСС.

Фото: Калашников Калашников

Уточняется, что новая навигационная система позволяет делать БЛА практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перехватить управление таким дроном невозможно. Как объяснили специалисты, разработка не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления.

Также в Ростехе подчеркнули, что новая система показала себя на порядок точнее, чем инерциальная. Как считают разработчики, потери российских беспилотников могут быть сведены к единичным случаям в том числе благодаря данной системе.