Странная окаменелость позволила разгадать тайну эволюции шеи жирафа

Окаменелость древнего родственника жирафа позволила выявить ключевые особенности эволюции этих животных и понять, почему у них столь длинные шеи.
Новое исследование, проведенное учеными из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук, было опубликовано в журнале Science.
Как именно эволюционировали жирафы, долгое время оставалось загадкой, хотя и существовали предположения о том, что на процессе постепенного удлинения их шей сказывалась высота листвы, до которой жирафам приходилось дотягиваться. Однако по мере того, как росло число наблюдений за поведением жирафов в дикой природе, появлялось и понимание, что длинные шеи жирафов на самом деле служат им оружием в соревнованиях за самку.
В частности, жирафы используют свои двух- и даже трехметровые шеи, чтобы "добрасывать" свои тяжелые черепа, оснащенные небольшими оссиконами — т.е. рого- или пантоподобными выступами, — в слабые места соперников.
В результате этого чем длиннее у жирафа шея, тем больший урон он способен наносить своим противникам. Необычные окаменелости странного жирафоподобного существа в виде черепа и четырех шейных позвонков были найдены в отложениях раннего миоцена — это примерно 17 млн лет назад — на северной окраине Джунгарской котловины в провинции Синьцзян.
Среди прочих млекопитающих оно выделялось сразу несколькими причудами, включая наличие большого дисковидного оссикона в середине головы. Это "украшение" в глазах китайских ученых делало его похожим на "небесного барана" сечжи — однорогого существа из древнекитайской мифологии, — что и дало в результате название самой окаменелости — Discokeryx xiezhi.
По словам исследователей, чрезвычайно крепкие шейные позвонки D. xiezhi были особенно хорошо приспособлены к высокоскоростным лобовым ударам, в этом смысле оно превосходило любого из современных животных, включая овцебыков, позвонки которых также довольно неплохо приспособлены к ударам головой.
"И современные жирафы, и D. xiezhi принадлежат к одному и тому же надсемейству Giraffoidea. Хотя морфология их черепов и шей сильно различается, в обоих случаях их развитие было тесно связано с ритуалами ухаживания, и оба эволюционировали в весьма экстремальном направлении", — считает ведущий автор статьи Ван Шици.
Теперь китайские исследователи, изучавшие останки, высказывают предположение, что шеи жирафов удлинились благодаря тому, что именно таких самцов предпочитали самки. Размеры шей самцов жирафов они напрямую связывают с их местом в социальной иерархии, а значит, именно соревнования за самками и стали движущей силой эволюции длинношеих животных.