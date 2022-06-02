Странная окаменелость позволила разгадать тайну эволюции шеи жирафа

Окаменелость древнего родственника жирафа позволила выявить ключевые особенности эволюции этих животных и понять, почему у них столь длинные шеи.

Фото: Goran Tomasevic/Reuters Goran Tomasevic/Reuters

Новое исследование, проведенное учеными из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук, было опубликовано в журнале Science.

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Как именно эволюционировали жирафы, долгое время оставалось загадкой, хотя и существовали предположения о том, что на процессе постепенного удлинения их шей сказывалась высота листвы, до которой жирафам приходилось дотягиваться. Однако по мере того, как росло число наблюдений за поведением жирафов в дикой природе, появлялось и понимание, что длинные шеи жирафов на самом деле служат им оружием в соревнованиях за самку.

В частности, жирафы используют свои двух- и даже трехметровые шеи, чтобы "добрасывать" свои тяжелые черепа, оснащенные небольшими оссиконами — т.е. рого- или пантоподобными выступами, — в слабые места соперников.

В результате этого чем длиннее у жирафа шея, тем больший урон он способен наносить своим противникам. Необычные окаменелости странного жирафоподобного существа в виде черепа и четырех шейных позвонков были найдены в отложениях раннего миоцена — это примерно 17 млн лет назад — на северной окраине Джунгарской котловины в провинции Синьцзян.

Среди прочих млекопитающих оно выделялось сразу несколькими причудами, включая наличие большого дисковидного оссикона в середине головы. Это "украшение" в глазах китайских ученых делало его похожим на "небесного барана" сечжи — однорогого существа из древнекитайской мифологии, — что и дало в результате название самой окаменелости — Discokeryx xiezhi.

По словам исследователей, чрезвычайно крепкие шейные позвонки D. xiezhi были особенно хорошо приспособлены к высокоскоростным лобовым ударам, в этом смысле оно превосходило любого из современных животных, включая овцебыков, позвонки которых также довольно неплохо приспособлены к ударам головой.

"И современные жирафы, и D. xiezhi принадлежат к одному и тому же надсемейству Giraffoidea. Хотя морфология их черепов и шей сильно различается, в обоих случаях их развитие было тесно связано с ритуалами ухаживания, и оба эволюционировали в весьма экстремальном направлении", — считает ведущий автор статьи Ван Шици.