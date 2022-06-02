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17 минут назад

Microsoft выпустит радужный ЛГБТ-контроллер для Xbox

Ferra.ru

Компания Microsoft в том числе известна своей программой Xbox Design Lab, в рамках которой она выпускает контроллеры для своей консоли в разной расцветке.

Microsoft выпустит радужный ЛГБТ-контроллер для Xbox
Фото: ferra.ruferra.ru

Теперь же, по словам корпорации, она добавила возможность создать и выпустить геймпад в ЛГБТ-стиле. В нём размещены 34 флага сообщества ЛГБТКИА+, при этом все они переплетены между собой.

По словам самой Microsoft, она таким образом попыталась «отметить нюансы, сложность, интерсекциональность и силу многих сообществ ЛГБТКИА+».

Отметим, что это не первый подобный эксперимент редмондцев. Ещё в 2021 году они также выпустили свой тематический Pride-контроллер для Xbox. Правда, та версия так и не поступила в открытую продажу. Новый же станет доступен для приобретения уже с 9 июня.

Наука и техника,Microsoft,
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