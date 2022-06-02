Microsoft выпустит радужный ЛГБТ-контроллер для Xbox

Компания Microsoft в том числе известна своей программой Xbox Design Lab, в рамках которой она выпускает контроллеры для своей консоли в разной расцветке.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Теперь же, по словам корпорации, она добавила возможность создать и выпустить геймпад в ЛГБТ-стиле. В нём размещены 34 флага сообщества ЛГБТКИА+, при этом все они переплетены между собой.

По словам самой Microsoft, она таким образом попыталась «отметить нюансы, сложность, интерсекциональность и силу многих сообществ ЛГБТКИА+».