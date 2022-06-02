Армия США потратила $22 млрд на очки виртуальной реальности

Согласно отчету управления Генерального инспектора минобороны США, американская армия рискует потерять $22 млрд на закупке гарнитур дополненной реальности Microsoft HoloLens. Чиновники не уверены, что американские солдаты действительно будут использовать дорогостоящие устройства для виртуальных тренировок.

Фото: Microsoft Microsoft

В 2018 году командование армии США потратило $480 млн на создание 100 000 прототипов очков виртуальной реальности для подготовки личного состава. Инициатива получила дополнительное финансирование, когда военные решили поручить контракт Microsoft: стоимость проекта под названием IVAS возросла до $22 млрд. Теперь же аудиторы сомневаются, что это мероприятие стоило своих денег.