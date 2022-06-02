Армия США потратила $22 млрд на очки виртуальной реальности

Согласно отчету управления Генерального инспектора минобороны США, американская армия рискует потерять $22 млрд на закупке гарнитур дополненной реальности Microsoft HoloLens. Чиновники не уверены, что американские солдаты действительно будут использовать дорогостоящие устройства для виртуальных тренировок.
В 2018 году командование армии США потратило $480 млн на создание 100 000 прототипов очков виртуальной реальности для подготовки личного состава. Инициатива получила дополнительное финансирование, когда военные решили поручить контракт Microsoft: стоимость проекта под названием IVAS возросла до $22 млрд. Теперь же аудиторы сомневаются, что это мероприятие стоило своих денег.
Официальный старт программы IVAS был отложен, и представители минобороны США не уверены, что виртуальность получит широкое распространение в рядах армии. Помощник секретаря по армейским закупкам Дуглас Буш считает цифру в $22 млрд сильно преувеличенной: по его словам, она включает в себя и другие расходы, вроде логистики.