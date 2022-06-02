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8 минут назад

В Сеть утекли характеристики нового «неубиваемого» смартфона Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Ferra.ru

Samsung — один из немногих крупных производителей смартфонов, который не забывает выпускать защищённые модели.

В Сеть утекли характеристики нового «неубиваемого» смартфона Samsung
Фото: ferra.ruferra.ru

Так, многим любителям экстрима известна линейка устройств компании под названием XCover. Вот и в этом году корейцы, судя по всему, не стали отступать и вовсю трудятся над новым поколением девайса.

Инсайдеры сообщают, что называться новинка будет Samsung Galaxy XCover 6 Pro. Его оснастят 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+. Базироваться смартфон будет на SoC Snapdragon 778G. Оперативной памяти в аппарате будет 6 ГБ.

Из прочего стоит отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP68, основную камеру на 50 Мп, а фронтальную — на 13 Мп. Ёмкость аккумулятор девайса должна составить 4050 мАч.

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