В Сеть утекли характеристики нового «неубиваемого» смартфона Samsung

Samsung — один из немногих крупных производителей смартфонов, который не забывает выпускать защищённые модели.

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Так, многим любителям экстрима известна линейка устройств компании под названием XCover. Вот и в этом году корейцы, судя по всему, не стали отступать и вовсю трудятся над новым поколением девайса.

Инсайдеры сообщают, что называться новинка будет Samsung Galaxy XCover 6 Pro. Его оснастят 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+. Базироваться смартфон будет на SoC Snapdragon 778G. Оперативной памяти в аппарате будет 6 ГБ.