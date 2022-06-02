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1 час назад

Dyson выпустила топовый стайлер для волос

Мария Иванова

Фирма Dyson выпустила в продажу Dyson Airwrap 2 — обновленную модель популярного стайлера для волос.

Dyson выпустила топовый стайлер для волос
Фото: DysonDyson

Среди новшеств Dyson Aiwrap 2 отмечается комплект новых насадок, которые призваны дополнительно защитить волосы от горячего воздуха во время укладки. В их число входит труба для завивки волос по и против часовой стрелки, твердые и мягкие расчески, разглаживающий фен (наподобие Dyson Supersonic), а также широкозубчатый гребень для кудрявых и вьющихся волос.

Обладатели предыдущей версии стайлера смогут приобрести новые насадки отдельно.

Стоимость Dyson Aiwrap 2 на официальном сайте производителя составляет $600.

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