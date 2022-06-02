Dyson выпустила топовый стайлер для волос

Среди новшеств Dyson Aiwrap 2 отмечается комплект новых насадок, которые призваны дополнительно защитить волосы от горячего воздуха во время укладки. В их число входит труба для завивки волос по и против часовой стрелки, твердые и мягкие расчески, разглаживающий фен (наподобие Dyson Supersonic), а также широкозубчатый гребень для кудрявых и вьющихся волос.