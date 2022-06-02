Logitech выпустила дизайнерские беспроводные мыши

Как утверждает запись в официальном блоге производителя, компактные дизайнерские мыши предназначены для работы с ноутбуками вне дома. Logitech также подчеркивает, что устройства из серии Design Collection на 22% состоят из переработанного пластика: так компания снизила объем вредных отходов и выбросов углекислого газа. В остальном же новые беспроводные мыши предлагают традиционный для бренда функционал. Прорезиненные боковые рукоятки, датчик, работающий на дистанции до 10 метров и оптический сенсор.