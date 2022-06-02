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26 минут назад

Logitech выпустила дизайнерские беспроводные мыши

Мария Иванова

Компания Logitech выпустила в продажу ограниченный тираж беспроводных мышей в пяти уникальных расцветках — линейка получила название Design Collection.

Logitech выпустила дизайнерские беспроводные мыши
Фото: LogitechLogitech

Как утверждает запись в официальном блоге производителя, компактные дизайнерские мыши предназначены для работы с ноутбуками вне дома. Logitech также подчеркивает, что устройства из серии Design Collection на 22% состоят из переработанного пластика: так компания снизила объем вредных отходов и выбросов углекислого газа. В остальном же новые беспроводные мыши предлагают традиционный для бренда функционал. Прорезиненные боковые рукоятки, датчик, работающий на дистанции до 10 метров и оптический сенсор.

Мыши Limited Edition Design Collection уже доступны на официальном сайте Logitech за $30.

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