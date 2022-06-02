Как правильно подобрать видеокарту: пять самых частых ошибок

Подбор видеокарты — один из важнейших этапов сборки любого компьютера. Из-за того, что GPU очень важны для производительности в играх, вокруг видеокарт всегда витало множество мифов, заблуждений и просто ложных утверждений, которые делают выбор еще более сложным. К счастью, в реальности таинственный мир видеокарт не такой запутанный, как кажется. Если вы собираетесь прикупить себе новый GPU, мы подготовили краткую шпаргалку по самым распространенным ошибкам, которые возникают во время поисков видеокарты.

Фото: Nvidia Nvidia

Nvidia или AMD — выбирайте исходя из бюджета

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Эта дилемма, пожалуй, будет главной при покупке видеокарты. Nvidia и AMD уже много лет выступают единственными производителями GPU на рынке комплектующих. Первая всегда считалась лидером гонки технологий, тогда как вторая исторически занимает позицию догоняющей, но за последние несколько лет дистанция между производителями значительно сократилась. Последние видеокарты обеих компаний предлагают примерно одинаковые технологии и показывают схожую производительность — рядовой пользователь вряд ли ощутит разницу в цифрах.

Так что же все-таки лучше: Nvidia или AMD? Если рассуждать исходя из контекста игровой индустрии, графические процессоры Nvidia как правило показывают лучшую оптимизацию благодаря поддержке различных издательств — компания регулярно разрабатывает свежие драйверы специально под те или иные игры. GPU от Nvidia также поддерживают технологию рейтрейсинга, которая обеспечивает крайне реалистичные блики и освещение.

В то же время, устройства AMD зачастую гораздо более демократичны в плане стоимости, при этом не слишком проигрывая по техническим характеристикам. Если вы можете позволить себе премиальную видеокарту Nvidia — отлично, вы вряд ли пожалеете о покупке. Если не можете, то ничего страшного: предложения от AMD тоже не разочаруют

Не переплачивайте за мощность зря — подумайте о параметрах монитора и любимых играх

Каждый, кто хоть раз капитально обновлял собственный компьютер, наверняка согласится, что для своей машины всегда хочется покупать только самое мощное оборудование. Но в излишних затратах далеко не всегда есть практический смысл: если вы запускаете игры максимум в разрешении FullHD, то дорогостоящая видеокарта запросто может оказаться пустой тратой денег. Флагманские GPU обычно рассчитаны на разрешение 4К — там без высокомощного железа действительно никак не обойтись из-за прожорливости современной графики.

Более того, нет смысла тратить деньги на дорогую видеокарту, если вы не планируете играть во всяческие блокбастеры на максимальных настройках. Системные требования CS:GO, PUBG, Apex Legends и других популярных игр вполне могут удовлетворить GPU прошлых поколений, даже если вам нужна высокая производительность и стабильный показатель fps. Здесь также важно помнить о частоте обновления монитора: скажем, на обычном 60-герцовом экране топовая RTX 3080 Ti все равно выдаст максимум 60 fps — переплачивать за цифры незачем.

Объем памяти ничего не решает сам по себе — изучите результаты тестов от специалистов

Еще одна распространенная ошибка. Люди, плохо разбирающиеся в компьютерах, часто считают, что главный параметр видеокарты — это запас видеопамяти. В действительности это не совсем так: объем памяти немаловажен, но помимо него на производительность также влияет тактовая частота, скорость и другие характеристики. Блогеры и журналисты, проводящие тестирование видеокарт на различных играх, учитывают эти нюансы — перед покупкой того или иного GPU обязательно изучите отзывы экспертов и почитайте, что говорят обычные пользователи.

Новая видеокарта не сделает старый компьютер мощнее — постарайтесь избежать «горловины»

Горловина (также известная как «бутылочное горлышко» — от англ. термина bottleneck) возникает, когда процессор и видеокарта не позволяют друг другу раскрыть свой потенциал на сто процентов. Например, высокомощный процессор может без проблем просчитывать игровую логику в реальном времени, но старая видеокарта, которая не поспевает за ним, не сможет вовремя рендерить соответствующую графику. То же самое будет, если поставить новую видеокарту на систему со старым процессором: GPU может отображать графику хоть в 4К, но расчеты процессора будут отставать, что приведет к тормозам.

Иными словами, если видеокарта и процессор серьезно отстают друг от друга, то ни в коем случае не стоит выкладывать баснословные деньги за железку, которая упрется в потолок производительности. Возможно, в данном случае стоит взять GPU подешевле, а на оставшиеся деньги подыскать чуть более актуальный процессор — так вы получите больше выгоды.

Габариты видеокарты бывают обманчивыми — не забывайте о размерах системного блока