Как выбрать мобильный кондиционер

Мобильный кондиционер — переносное устройство для охлаждения воздуха. Оно подходит для помещений, где нет возможностей установить стационарные сплит-системы, или для ситуаций, когда делать это нецелесообразно. Например, такое оборудование можно привезти на дачу или поставить на съемной квартире.

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Кому может быть полезен мобильный кондиционер

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Помимо квартиросъемщиков, которым бессмысленно вкладываться в установку дорогостоящей сплит-системы, мобильный кондиционер может пригодиться жителям центральных городских улиц. Местные власти часто выступают против установки стационарных кондиционеров, которые портят внешний вид зданий, пишет Onliner.

Кроме того, переносные устройства для охлаждения воздуха будут полезны в небольших офисах, магазинчиках и киосках, где нет возможности для монтажа сплит-систем.

Продажи этих устройств резко повышаются в жаркую погоду. Для установки обычного кондиционера нужно время, тогда как переносной прибор поможет тем, кому жарко прямо сейчас.

Как устроен прибор

В верхней части мобильного кондиционера есть заборник, в который поступает воздух из помещения. Потом он охлаждается внутри устройства и подается обратно в комнату через отверстия, снабженные направляющими жалюзи. Нагретый воздух из кондиционера выводится на улицу через гофрированную трубу, которую нужно установить в специальное отверстие в стене. За неимением последнего можно вывести трубу наружу через открытое окно или форточку.

Разумеется, если окно или форточка открыты, герметичность помещения будет нарушена, и это помешает кондиционеру охлаждать комнаты. Поэтому в комплекте с некоторыми моделями продаются специальные заглушки, которые натягиваются на щель в окне. Шланг кондиционера в этом случае проводится в отверстие в самой заглушке, пишет сайт Srbu.ru.

При работе мобильного климатического устройства образуется конденсат. Он накапливается в емкости, расположенной внутри прибора. Эту жидкость нужно периодически выливать.

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Режимы работы мобильных кондиционеров

Переносные климатические устройства имеют несколько режимов работы.

Охлаждение

Это основной режим, имеющийся у всех моделей. В мобильных кондиционерах используется устройство, аналогичное агрегатам, которые установлены в холодильниках. Производители рекомендуют включать переносные кондиционеры при температуре от 17 до 30 градусов. Если в помещении холоднее или теплее, в работе прибора могут возникнуть сбои.

Обогрев

Мобильные кондиционеры успешно справляются и с обогревом помещений. Производители устанавливают внутри прибора электронагреватели, либо же температура воздуха будет повышаться за счет того, что устройство работает в режиме теплового насоса, как это происходит в стационарных сплит-системах.

Осушение воздуха

Переносные кондиционеры также способны понижать влажность воздуха. Это полезно, например, в помещениях, где сушится много постиранного белья. Кроме того, такую функцию можно использовать в кладовках, чтобы можно было защитить продукты или вещи от сырости.

Очистка воздуха

Функция фильтрации у мобильных кондиционеров не так развита, как у стационарных сплит-систем, однако все переносные устройства снабжены фильтрами грубой очистки воздуха. Фильтры нужно регулярно мыть водой. Допустимо использование нейтрального моющего средства.

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Критерии выбора

При выборе мобильного кондиционера нужно обратить внимание на следующие факторы:

Площадь помещения

Производитель обычно указывает максимальную площадь, на которую рассчитан кондиционер. Она варьируется в пределах 15-35 квадратных метров. Стоит иметь в виду, что нагрузку на прибор увеличивают высокие потолки, источники тепла в комнате, расположение помещения на солнечной стороне дома, пишет DNS клуб.

Воздушный поток

Это максимальный объем воздуха, который кондиционер охлаждает за одну минуту. Большой воздушный поток быстрее снижает температуру в помещении, но при это он увеличивает шум.

Уровень шума

Один из недостатков мобильных кондиционеров — высокий уровень шума в сравнении со стационарными сплит-системами. Это связано с тем, что у переносных устройств компрессор находится внутри прибора — то есть в помещении. У большинства моделей уровень шума составляет 45–50 дБ.

Энергоэффективность