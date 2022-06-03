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55 минут назад

Стали известны новые подробности об iPhone 14

Газета.Ruиещё 2

Apple может увеличить объем оперативной памяти во всех смартфонах линейки iPhone 14 до 6 ГБ, сообщает портал XDA-Developers. Для сравнения, прошлогодние модели iPhone 13 были оснащены 4 ГБ, в то время как 6 ГБ ОЗУ были доступны лишь в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Стали известны новые подробности об iPhone 14
Фото: Ian Zelbo/GizmochinaIan Zelbo/Gizmochina

Отмечается, что предстоящие модели Pro могут получить более энергоэффективный тип оперативной памяти LPDDR5 в отличие от iPhone 14 и 14 Max, которые будут представлены типом памяти LPDDR4X.

Согласно утечкам, обычные модели iPhone 14 будут оснащены тем же чипом, что и iPhone 13 — Apple A15 Bionic. В конечном счете, большинство основных изменений, в том числе 48-мегапиксельную камеру, получит серия iPhone 14 Pro.

Ожидается, что презентация смартфонов iPhone 14 пройдет осенью 2022 года. Известно, что из новой линейки пропадет iPhone mini, на место которого придет 6,7-дюймовый iPhone 14 Max.

Наука и техника,Гаджеты,Apple,
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