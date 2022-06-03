Стали известны новые подробности об iPhone 14

Apple может увеличить объем оперативной памяти во всех смартфонах линейки iPhone 14 до 6 ГБ, сообщает портал XDA-Developers. Для сравнения, прошлогодние модели iPhone 13 были оснащены 4 ГБ, в то время как 6 ГБ ОЗУ были доступны лишь в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Фото: Ian Zelbo/Gizmochina Ian Zelbo/Gizmochina

Отмечается, что предстоящие модели Pro могут получить более энергоэффективный тип оперативной памяти LPDDR5 в отличие от iPhone 14 и 14 Max, которые будут представлены типом памяти LPDDR4X.

Согласно утечкам, обычные модели iPhone 14 будут оснащены тем же чипом, что и iPhone 13 — Apple A15 Bionic. В конечном счете, большинство основных изменений, в том числе 48-мегапиксельную камеру, получит серия iPhone 14 Pro.