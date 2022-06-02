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31 минуту назад

Специалисты AnTuTu признали Black Shark 5 Pro самым мощным смартфоном на Android

Газета.Ru

Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на операционной системе Android.

Назван самый мощный смартфон на Android
Фото: XiaomiXiaomi

Список возглавил Xiaomi Black Shark 5 Pro на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Отмечается, что подавляющее большинство смартфонов в майском рейтинге имеют новейший чип от Qualcomm. Второе и третье места заняли Nubia Red Magic 7 Pro и Lenovo Legion Y90 соответственно.

Лишь два смартфона попали в рейтинг, имея другие процессоры. Это Vivo X80 и Vivo X80 Pro с чипом MediaTek Dimensity 9000. В топ-10 вошли такие мобильные гаджеты, как iQoo 9, iQoo 9 Pro, Vivo X Note и Motorola Edge X30.

В апреле лидером рейтинга AnTuTu по производительности среди Android-смартфонов стал Nubia Red Magic 7, который также основан на процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Второе место досталось Redmi K50 Pro с чипом Dimensity 9000 от MediaTek.

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