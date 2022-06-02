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1 час назад

SafetyDetectives: турецкий лоукостер Pegasus Airlines случайно слил данные о своих полетах

Газета.Ru

Популярный у россиян турецкий лоукостер Pegasus Airlines случайно слил данные о своих полетах и личную информацию членов экипажа. Об этом сообщает ИБ-компания SafetyDetectives.

Турецкий лоукостер случайно слил данные о своих полетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным исследователей, IT-специалисты авиакомпании неправильно настроили облачное хранилище данных.

В результате в свободном доступе оказались около 23 млн файлов или 6,5 ТБ данных. В SafetyDetectives насчитали более трех миллионов файлов с конфиденциальными данными о рейсах. В документах в том числе говорится о неполадках, обнаруженных в ходе предполетных проверок. Среди информации об экипаже самолета нашли фотографии сотрудников.

По мнению специалистов ИБ-компании, теперь киберпреступники, скачавшие данные, могут подделать конфиденциальные данные о полетах и секретные файлы, используя пароли из облачного хранилища. В SafetyDetectives уточнили, что на устранение утечки у авиакомпании ушло три недели.

Ранее разработчик сообщил, что мобильный браузер DuckDuckGo использует трекеры Micrsoft. Это позволяет собирать информацию о действиях пользователей в сети.

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