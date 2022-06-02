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24 минуты назад

Россиян предупредили о краже аккаунтов в Telegram

Елена Прошина

Киберпреступники придумали новый способ мошенничества. Россиянам начали приходить SMS-сообщения о якобы краже личных переписок из мессенджера Telegram. Об этом пишут «Известия».

Россиян предупредили о краже аккаунтов в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тексте сообщения утверждается, что Telegram получил запрос на экспорт личных сообщений. Далее предлагается перейти по сокращенной ссылке, которая якобы должна отменить команду. При переходе открывается поддельная страница веб-версии Telegram с кнопкой «остановить экспорт».

По словам руководителя отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александра Вураско, такая рассылка используется для получения неправомерного доступа к чужому Telegram-аккаунту. Переходя по ссылке, пользователь передаст мошенникам данные для входа в аккаунт мессенджера.

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Экспорт данных из Telegram — это функция, позволяющая получить сведения о пользователе - имя, номер телефона, фотографии профиля (даже удаленные), список контактов, переписки и медиавложения, голосовые сообщения и прочее.

«Все эти данные обладают своей ценностью и могут быть использованы против вас. Большую ценность представляют собой контакты и переписки. Из них становятся понятны круг общения и темы для разговора, а это сильно поможет злоумышленникам при использовании методов социальной инженерии», - сказал главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Ранее эксперты рассказали, как обезопасить себя от мошенников в период отпусков. Специалисты советуют остерегаться подозрительных сайтов по продаже билетов, быть осторожным, когда предлагают невероятные скидки и акции и проверять подлинность предложения о государственном кешбэке.

Наука и техника,Александр Вураско,Дмитрий Овчинников,
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