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10 минут назад

Что происходит в мозге во время неожиданных ситуаций

Ferra.ruиещё 1

Специалисты из Массачусетского технологического института изучили, как работает мозг в неожиданных ситуациях. Оказывается, в ответ на подобные события в мозге производится определённое химическое вещество. Оно помогает человеку быть более сосредоточенным и учиться действовать в таких ситуациях.

Ученые рассказали, что происходит в мозге во время неожиданных ситуаций
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря экспериментам на мышах учёные из Массачусетского технологического института обнаружили, какое влияние оказывает норадреналин на человека во время неожиданных событий. Дело в том, что наш мозг в ответ на удивление производит норадреналин. Это химическое вещество также связано с реакцией «бей или беги» в стрессовых ситуациях. Норадреналин способен повысить бдительность, давление, сердцебиение. Помимо этого, он высвобождает энергию.

Впервые эксперты обнаружили, что норадреналин помогает учиться на событиях, которые происходят неожиданно, и меняет поведение человека.

Во время эксперимента мыши должны были нажимать на определённый рычаг в зависимости от того, какой конкретно звук они слышали. Сначала их обучили тому, что при нажатии на рычаг после высокочастотного звука они получат награду, а после низкочастотного - наказание. Далее учёные стали создавать неожиданные ситуации, то есть делали всё наоборот.

Когда мыши подверглись неожиданному наказанию, они стали намного нерешительнее нажимать на рычаг. То есть их поведение изменилось в ответ на новую информацию. Таким же образом животные стали действовать, когда начали получать неожиданные награды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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