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11 минут назад

«Прогресс МС-20» пристыковался к МКС

Lenta.ruиещё 4

Грузовой корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, организованной «Роскосмосом».

«Прогресс МС-20» пристыковался к МКС
Фото: NASANASA

Стыковка произошла примерно в 16:05 по московскому времени. К МКС космический корабль добирался по сверхбыстрой двухвитковой схеме автономного сближения. На борту «Прогресс МС-20» находится 599 килограммов топлива дозаправки, 420 литров воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах и около 1 458 килограммов различного оборудования и материалов.

Также «Прогресс МС-20» доставил на МКС четыре сверхмалых космических аппарата формата CubeSat: «Циолковский-Рязань» № 1-2 и «ЮЗГУ-55» № 11-12, разработанных в Рязанском радиотехническом государственном университете и Юго-Западном государственном университете.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с надписью «Донбасс» и грузовым кораблем «Прогресс МС-20» с космодрома Байконур состоялся в 12:33 по московскому времени.

В мае «Роскосмос» сообщил, что запуск «Союза-2.1а» с «Прогресс МС-20» будет посвящен Донбассу.

Наука и техника,Роскосмос,
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